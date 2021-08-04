كرسي يشعل عراكًا داميًا على متن طائرة في الولايات المتحدة.. والشرطة تتدخل

نشب شجار دامٍ بين مجموعة من الركاب، حيث كانوا يتقاتلون في ممر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجمهورية بالولايات المتحدة، بعد مشادة حول مقعد تالف، ثَبَت على وضع “مستلق” وجاهز للنوم.

اندلع الشجار العنيف بين الركاب بعدما هبطت الطائرة القادمة من نيو أورليانز في مطار أوستن بيرجستروم الدولي في تكساس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وقد ظهر في مقطع فيديو تم تصويره يوم الأحد الماضي، الرجال على متن الطائرة وهم يسددون اللكمات لبعضهم البعض، بينما يصرخ الأشخاص الذين يشاهدون المشهد العنيف بصدمة.



وناشد العديد من الركاب، الرجال، أن يعودوا إلى رشدهم ويصرخون فيهم: "توقف! توقف!"، "كلاكما توقفا عن ذلك!"، فيما كان الركاب الآخرون عالقون في المنتصف لا يستطيعون الخروج من الطائرة.

وحاول بعض الركاب فصل الرجلان جسديًا ولكن دون جدوى، وتم استدعاء الشرطة للمساعدة في فض الوضع الساخن على متن الطائرة ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك أي اعتقالات.

وادعى الشهود أن الخلاف بدأ بعد أن علق المقعد في وضعية الاستلقاء وازدادت التوترات حتى تحول الجدل إلى مشاجرة مخزية.