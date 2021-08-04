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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الصين تتأهب ضد كورونا بـ اختبارات الفيروس على 12 مليون مواطن

صدى البلد

أعلنت السلطات الصينية إنها تتخذ خطواتها لإجراء اختبارات فيروس كورونا "كوفيد-19" لجميع سكان ووهان، البالغ عددهم 12 مليونًا، حيث تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بـ كورونا، بعد الإبلاغ عن أول حالات إصابة محلية بـ متغير دلتا شديد العدوى.

وأبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية (NHC) عن 90 حالة مؤكدة جديدة لـ Covid-19، أمس الثلاثاء، 61 منها تم اكتسابها محليًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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ومنذ بداية الوباء في ووهان في أواخر عام 2019 ، أبلغت الصين عن 93193 حالة إصابة بـ "كوفيد-19" و أجمالي عدد الوفيات 4636 حالة وفاة .

وبعد انتشار الفيروس لأول مرة ، استخدمت سلطات الدولة تدابير إغلاق صارمة واختبارات واسعة النطاق لوقف انتشار الفيروس في البلاد بين المواطنين الصينين.

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لكن ظهور متغير دلتا الأكثر عدوى من المرجح أن يختبر بجدية استراتيجية الصين "صفر كورونا" وقد يجبر السلطات على إعادة تفعيل عمليات الإغلاق.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي ظهور نسخة أكثر عدوى من الفيروس إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد الصيني الذي نما أبطأ مما كان متوقعًا في الربع الأخير من أبريل إلى يونيو.

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