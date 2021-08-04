نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة فتحية طنطاوي

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنانة فتحية طنطاوي، التي لاقت ربها؛ بعد تعرضها لجلطة في القلب، تم على إثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر، قبل تفارق الحياة منذ ساعات.



وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، تشييع جثمان الفنانة فتحية طنطاوي، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

يشار إلى أن الفنانة القديرة فتحية طنطاوي بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون لتؤدى أدوارا ثانوية مساعدة.



وشاركت الراحلة في أفلام "ديل السمكة" وفيلم "الطوق والأسورة"، وفيلم "دم الغزال" ، كما شاركت في مسرحيات "انتهى الدرس يا غبي" مع محمد صبحي عام 1975 ، ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) عام 1990، و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، وقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميا.