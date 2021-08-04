الكويت .. الأمن يبحث عن أسد أخفاه صاحبه

يبحث رجال الأمن في الكويت عن أسد "شبل" أخفاه مواطن كويتي خوفاً من تسليمه إلى حديقة الحيوان من قبل ذويه.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن شاب ووالدته توجها إلى حديقة الحيوان في الكويت وبرفقتهما شبل أسد ترغب الأم في تسليمه إلى الحديقة لخطورته عليهما في البيت.

وذكرت الصحيفة أنه "عندما التقت الأم بالمسؤول عن الحديقة وأفصحت له عما تريد، شعر بأن الابن يرفض تسليمه، فسارع إلى إبلاغ شرطة البيئة".

وأوضح مصدر أمني أنه فور حضور رجال الأمن وشرطة البيئة إلى الحديقة، هرب الشاب البالغ 25 عاما بالشبل، وتم إبلاغ الجهات المختصة، .

وبحسب المصدر، تمكن رجال الأمن من ضبط الشاب الكويتي والتحقيق معه، وبمواجهته أنكر امتلاكه لأي حيوان من الأساس داخل المنزل.

وأضاف أنه تم احتجاز الشاب على ذمة قضية "اقتناء حيوان مفترس"، وأحيلت القضية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحري وجمع معلومات قد تفضي إلى العثور على الأسد المختفي.