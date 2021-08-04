حدث ليلا | رحيل الفنانة فتحية طنطاوي.. إصابة 21 شخصا في تصادم على طريق السخنة.. الألمان يشيدون بـ منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 4 أغسطس 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.

رحيل الفنانة فتحية طنطاوي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، تشييع جثمان الفنانة فتحية طنطاوي، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

إصابة 21 شخصا في تصادم حافلة بسيارة نقل على طريق "الأدبية - السخنة"

أصيب 21 شخص في حادث تصادم اتوبيس بسيارة نقل على طريق "الأدبية - السخنة"، تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

وثَّق شاب يدعى محمد رضا، من منطقة منشأة ناصر في القاهرة، لحظة انتحاره شنقا، على تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة، داخل غرفة نومه بمنزل أسرته.

الشبورة تغلق طريق العلمين الصحراوي

أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إعادة فتح طريق العلمين الصحراوي، وعودة حركة السيارات وذلك عقب اغلاقه بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

الصحة: تسجيل 53 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 801 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حتى اليوم.

تحذير من النقابة العامة للأطباء البيطريين

حذَّرت النقابة العامة للأطباء البيطريين من تمكين غير المتخصصين من غير الأطباء البيطريين والمصرح لهم قانونًا دون غيرهم بمزاولة المهنة، من القيام بمهام أعضائها في مجال سلامة الغذاء والمحاجر، منوهة باتخاذ الخطوات القانونية ضد من يتورط في ذلك.

إشادة واسعة من الألمان بـ منتخب مصر لليد بعد التأهل لنصف نهائي طوكيو 2020

نشر الاتحاد الألماني لكرة اليد عددا من ردود الأفعال حول فوز منتخب مصر لكرة اليد على ألمانيا بنتيجة 31-26 في دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020. وقال فيليب ويبر لاعب ألمانيا: "قدمنا أداء متكافئا مع مصر، وربما كنا أفضل، ولكننا لم نترجم ذلك إلى نتيجة، أتمنى أن نلعب مستقبلًا للتتويج بميداليات، لعبنا موسمًا

أولمبياد طوكيو|مؤمن مهران يتأهل لربع نهائي منافسات الكاياك للقارب الفردي 200 متر

تأهل مؤمن مهران لاعب منتخب مصر للكانوي والكاياك للدور ربع النهائي لمنافسات الكاياك للقارب الفردي 200 متر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

السعودية تطهر أراضي اليمن من الألغام والمتفجرات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن. وتمكّن المشروع خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو

بريطانيا تعلن انتهاء حادث اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية في بريطانيا انتهاء حادث الاختطاف المحتمل لناقلة نفط يوم أمس الثلاثاء، قبالة سواحل الامارات

بعد بايدن.. نانسي بيلوسي تطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بسبب التحرش

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حاكم نيويورك أندرو كومو للاستقالة، بسبب اتهامه بالتحرش جنسيا بـ11 امرأة.