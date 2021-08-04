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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-8-2021

اسعار الذهب
اسعار الذهب

عرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد "، تقريرًا مفصلًا عن  أسعار الذهب في الأسواق  اليوم الاربعاء 4-8- 2021، والتي جاءت كالتالي:

 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 906 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 793 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 680  جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6344 جنيها.


سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28026 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولار.

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