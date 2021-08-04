رئيس مدينة كفر شكر في القليوبية يتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي

قام الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية بتفقد ومتابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي اليوم والتأكد من قبول إجراءات ملفات التصالح والالتزام بالقوانين والتعليمات وحسن استقبال ومعاملة المواطنين تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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ووجّه رئيس المركز والمدينة بالاستمرار فى انتظام وضبط أداء العمل وإنجاز خدمات ومصالح المواطنين طبقا للقانون فى أسرع وقت ممكن.



من ناحية أخرى تمكنت الاجهزة التنفيذية بمجلس المدينة من ضبط بدروم منزل مخالف يقوم صاحبه بتصنيع بسكويت وتم التحفظ علي عدد واحد ميزان حساس كبير و6 إسطوانات غاز كبيرة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من ناحية أخري أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، عن توفير 350 فرصة عمل لأبناء المحافظة فى مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ببعض الشركات والمصانع بالقطاع الخاص في محافظة القليوبية.



وقالت إيمان شحاتة مدير مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية إنه قد تم تشكيل لجنة من المديرية لاستقبال طلبات الراغبين فى التقدم من أبناء المحافظة حتى يتم مراجعتها وتوزيعهم على الشركات والمصانع كل حسب تخصصه مشيرة إلى أنه سوف يتم عقد دورات تدريبية للمقبولين قبل الالتحاق فى وظائفهم المختلفة بهدف تنمية مهارتهم ورفع قدراتهم فى العمل في محافظة القليوبية.



وأكدت أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة حيث تم توفير فرص العمل عمل فى 8 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1500 - 2400 جنيه.



وتابعت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها في محافظة القليوبية.



من ناحية اخري قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالاشراف على خطة اختبارات تحديد المستوى المرشحين للدورات التدريببية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022، وذلك فى ضوء اهتمام محافظة القليوبية ببناء قدرات كافة العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



والتقي محافظ القليوبية مع المرشحين من مجالس المدن والمراكز والاحياء والوحدات القروية للدورات التدريبية وحثهم على التدريب وبناء القدرات وتنميه المهارات وجاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ ، مشيرا إلى ان التدريب وبناء القدرات يساعد فى تقوية نقاط الضعف لدى الموظف مما يساعد فى تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطن .



واضاف محافظ القليوبية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يهتم ببناء قدرات العاملين بالادارة المحلية بمختلف مستوياتهم الادارية ، مما يساعد فى بناء صف ثان من القيادات.



يذكر أن محافظ القليوبية قام بإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة نائب المحافظ لبناء القدرات واختيار المتدربين المرشحين لدورات مركز التنمية المحلية بسقارة مع وضع خطة أختبارات لتحديد المستوى للدورات وذلك بناء على توصيات ورشه العمل المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة .



حيث تناولت اليوم اختبارات تحديد المستوى لدورة قادة المستقبل حيث ترشح لها 22 موظف ودورة الحاسب الالى 20 موظف ودورة TOT (دورة اعداد المتدربين) لعدد 9 موظفين ، بالاضافة الى 10 موظفين لدورة GIS (نظم المعلومات الجغرافية) فضلا عن دورة اللغه الانجليزية التى ترشح لها 6 موظفين ، ودورة PMP ( ادارة المشاريع) ترشح لها عدد 3 موظفين ، كما تناول اليوم اختبار لدورة الشبكات بعدد 3 مرشحين ودورة تحليل البيانات SPSS (التحليل الاحصائي) ترشح لها عدد 4 ، وايضا دورة الجرافيك ودورة البرمجة.



من ناحية اخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال بها.



حيث تشمل المستشفى "مناطق انتظار - مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - قسم للطواريء - قسم للغسيل الكلوي - قسم للعلاج الطبيعي - العناية المركزة - قسم الأشعة - التعقيم المركزي - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض قسم النساء والولادة - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير"، بتكلفة 308 مليون جنيه تنفذها شركة وادي النيل .



واستمع محافظ القليوبية ، من مقاول المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال صب الدور الثالث، والبدء في إضافه أعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضي ودورين علوي وتم توريد المصاعد والتكييفات ، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له.



واستكمل المحافظ جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري، بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب و ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع مخلفات الإزالة أولاً بأول، مع إزالة القواعد والسملات للمباني التي تم إزالتها، وذلك للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.