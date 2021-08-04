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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قسم المسرح التربوي.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات قدرات تربية نوعية المنصورة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض التعليمات الهامة للطلاب راغبي الالتحاق بكلية التربية النوعية بالمنصورة – قسم المسرح التربوي، فلا بد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة المسرح التربوي.


• الهدف من اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بالمنصورة –قسم المسرح التربوي:
 

قياس قدرة الطالب ومهارته الخاصة بالمسرح عامة والمسرح التربوي خاصة من خلال اختبار معرفي يقيس المعلومات العامة في التخصص.

 

يمكن الاطلاع والقراءة في المجالات التالية:


1. الدراما المسرحية وأنواعها وعناصر البناء الدرامي. 
2. المخرج المسرحي مهام ووظائف.
3. الديكور المسرحي فنونه ومكملاته- المسرح المدرسي والتعليمي النشأة والتطور.
4. فنون الإضاءة المسرحية.
5. مراجعة أساطير الحب والجمال عند اليونان.
6. مراجعة تاريخ المسرح والدراما والتمثيل والفنون المسرحية.
7. مراجعة علم المسرحية. 
8. مراجعة كتب اللغة العربية للصف الأول والثاني والثالث الثانوي. 
9. رواد القصة القصيرة في مصر من على جوجل. 
10. رواد الرواية في مصر من على جوجل. 
ويأتي اختبار القدرات لتخصص المسرح التربوي في أربعة مجالات رئيسية وهي كالتالي:
أولًا: اختبار المعلومات العامة.   
ثانيًا: اختبار معلومات عن الأدب.
ثالثًا: اختبار معلومات عن الأدب العالمي.
رابعًا: اختبار معلومات عن المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون.

• زمن الاختبار:


ساعة واحدة (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.
• شروط النجاح:
شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص المسرح التربوي حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.
• عدد أسئلة الاختبار:
• يشمل الاختبار 50 سؤال (أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ).

بعض المواقع الإلكترونية التي يمكن أن تساعدك في الإطلاع على المعلومات العامة في التخصص.

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