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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولي..وصول أيفر جيفين ميناء فيلكسستو ببريطانيا بعد تفريغ حمولتها

أيفر جيفين تصل بريطانيا
أيفر جيفين تصل بريطانيا

وصلت السفينة البنمية "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي لمدة 6 أيام، إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف، وذلك عقب الانتهاء من  تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا.

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وغادرت السفينة المجرى الملاحي، يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس.

نشرة أخبار المحافظات.. "إيفر جيفين" تبدأ في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام بهولندا.. افتتاح مسجد في كفر الشيخ.. وإحباط 12 محاولة تهرب جمركي بميناء سفاجا البحري


وحصل  صدى البلد على أول صور لسفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" للحظة وصولها ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا، وذلك عقب الانتهاء من  تفريغ حمولتها في ميناء روتردام.

وكانت مصادر قد كشفت في تصريحات خاصة ، أن الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي لمدة 6 أيام، استبدلت قبطانها الذي كان يقودها وقع حادث الجنوح، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التي انطلقت يوم 6 يوليو من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية -مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية- إلى ميناء روتردام بهولندا.

و"إيفر جيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام.

وكانت الناقلة مستأجرة من جانب شركة "إيفرجيفن" التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.

ومنذ تعويم الناقلة، يجري احتجازها في البحيرة المرة الكبرى، التي تفصل الجزء الشمالي من قناة السويس عن الجزء الجنوبي، إلى غادرت الأربعاء المجرى الملاحي.

وغادرت السفينة المجرى الملاحي، عقب توقيع عقود التسوية النهائية بين هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة الجانحة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسفير اليابان، وعدد من القيادات.
 

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قناة السويس إيفر جيفين اليابان بريطانيا

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