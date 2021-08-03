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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر استعدادات قناة السويس لاحتفالية الذكرى السادسة لافتتاح القناة الجديدة ..شاهد

تجهيزات احتفالية
تجهيزات احتفالية قناة السويس

أنهت هيئة قناة السويس، استعداداتها لإقامة الاحتفالية الكبرى، بالذكرى السادسة بافتتاح القناة الجديدة، والتي تتضمن تدشين كراكة حسين طنطاوي، ثاني أكبر كراكة بالشرق الاوسط، والمنضمة حديثا للأسطول البحري للقناة، غدا الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إن الاحتفالية تشهد تدشين الكراكة حسين طنطاوي ورفع العلم على قاطرتين من طراز مصاحب هما القاطرة علي شلبي و اللطفي جاد الله، بالإضافة إلي تدشين ٣ وحدات مكافحة تلوث.


وأشارت إلي تجهيز الوحدات البحرية المنضمة حديثا للأسطول البحري لقناة السويس، بتعليق الإعلام ولافتات الترحيب.

بحضور رئيس الوزراء.. تدشين 3 وحدات بحرية لمكافحة التلوث في قناة السويس

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وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يرافقه عدد من رؤساء مجلس الإدارة، أجروا جولة تفقدية، مساء اليوم الثلاثاء، للتأكد من جاهزيتها للاحتفال الكبير الذي يشهده، غدا الاربعاء، كبار رجال الدولة، بالتزامن مع احتفالات القناة بالذكري السادسة لافتتاح القناة الجديدة للملاحة.
 

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قناة السويس إفتتاح القناة الجديدة الكراكة حسين طنطاوي هيئة قناة السويس كراكة حسين طنطاوى رئيس مجلس الوزراء

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