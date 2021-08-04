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رئيس التحرير
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توك شو

نستورده بأموال طائلة.. عوض تاج الدين يدعو المواطنين للتبرع بـ بلازما الدم لهذا السبب

د. محمد عوض تاج الدين
د. محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن المشروع القومى لتجميع بلازما الدم هام للغاية يهدف الدخول فى الصناعات الدقيقة والحيوية حيث أن جائحة كورونا أثبتت فى كافة المجالات أهمية وجود بنية تحتية للدول ومؤسسات قوية لمواجهة الجائحة.


وأضاف " تاج الدين "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مصر تستورد سنويا بأموال طائلة من بلازما الدم الهامة لأمراض كثيرة ومنها ما يتعلق بأمراض القلب، الكبد، الكلى، لافتا إلى أن المصانع المنتجة لهذه المواد  نتيجة لأزمة كورونا كان هناك نقص عالمى فى مواد تجميع بلازما الدم.


وأشار إلى أن جائحة كورونا نتج عنها نقص فى المواد المناعية أيضا والتى تستخدم فى علاج كثير من أمراض بلازما وتجلط الدم ومنها أمراض هيموفيليا والتى تنتج من بلازما الدم، لافتا إلى  أن توطين هذه الصناعات الدقيقة والهامة واكتساب الخبرة الوطنية فى توفير هذه المواد يعد نوع من الأمن الدوائى والصحى.


وتابع  أن بلازما الدم عبارة عن أحد مكونات الدم تشتمل على كرات الدم الحمراء والتى تحمل كافة هذه المواد والتى تعد هامة لحياة الإنسان، لافتا إلى أن مساهمة المواطنين فى التبرع ببلازما الدم يعد  أمر ضرورى للغاية والذى يساهم فى حياة بشر آخرون يحتاجون لهذه البلازما، داعيا المواطنين ب التبرع المستمر بها خاصة أنه العديد من البشر بحاجة إليها والذى يعد سندا قوميا لمصر وللمواطنين.


يذكر أن  وزارة الصحة والسكان،  قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 801 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 53 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 284415 من ضمنهم 232060 حالة تم شفاؤها، و 16540 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

 

 

 

الدكتور عوض تاج الدين جائحة كورونا منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المصانع الصحة العالمية

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