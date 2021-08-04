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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله جمعة يوافق على التجديد للزمالك ويرفض عرض فاركو

عبدالله جمعة
عبدالله جمعة

تراجع عبدالله جمعة ، ظهير أيسر الزمالك ، عن رغبته فى الرحيل والإنتقال لنادى بيراميدز بعدما أخرج اليونانى تاكيس المدير الفنى للفريق السماوى من حساباته الفنية .

 

ورفض عبدالله جمعة ، عرضا من نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة مفضلا البقاء مع القلعة البيضاء ، حيث النجومية والشهرة خاصة مع تعديل عقده بمقابل مادى من أصحاب الفئة الأولى بالفريق أمثال أوباما وزيزو وشيكابالا الذين جددوا عقودهم مؤخرا .

 

وأكد عبدالله جمعة، التزامه الشديد مع الفريق الأبيض الفترة القادمة ومصالحة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك والذى عاقب اللاعب بالإستبعاد من معسكر الفريق ببرج العرب لعدم إلتزامه.

 

ورفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ، حالة الطوارىء داخل المعسكر الأبيض المقام حاليا  ببرج العرب بالإسكندرية، إستعداداً لأستنئاف مباريات الدورى الممتاز ومن أجل حسم المباريات والتتويج باللقب الغائب عن القلعة البيضاء من 6 سنوات حيث يتبقى للفريق الأبيض 7 مواجهات أمام أندية غزل المحلة والأتحاد السكندرى والأسماعيلى ووادى دجلة  وسيراميكا  والأنتاج الحربى  والبنك الأهلى  وفى حال الفوز بالمباريات السبع سيصل الفارس الأبيض للنقطة 82 .

 

وسيطر الحماس والتفاؤل على لاعبى الزمالك، داخل المعسكر السكندرى وهو ما أنعكس على على المدرب الفرنسى وجهازه المعاون الذى أكد للاعبيه فى اكثر مناسبة ثقته الكاملة فى قدراتهم الفنية والبدنية وأنهم الأفضل بالأرقام والحسابات حيث خاض الزمالك 27 مواجهة فى المسابقة المحلية ودخل مرماه 18 هدفا فقط كأقوى خط دفاع فى الدورى ويعتلى سلم تريب جدول المسابقة برصيد 61 نقطة .

 

لاعبو الزمالك تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم خلال المواجهات المتبقية ، للحفاظ على أمال الفريق فى حصد لقب الدورى  وإسعاد الجماهير البيضاء.

 

ويرى المدرب الفرنسى ، أن كل مباراة سيخوضها من المباريات الـ7 المتبقية سيكون لها استراتيجية خاصة، مع التوضيح أن جميع اللاعبين سيكون لهم دور معه ، لذا يحرص على تجهيز البدلاء والمستبعدين بصورة مستمرة، مشددًا على أن المشاركة ستكون للاعب الأجهز فى كل الخطوط لضمان الحفاظ على التنافس بين اللاعبين فى كل المراكز إستعداداً لمباريات الدورى خلال شهر أغسطس الجارى عن إعلان  إتحاد الكرة  المرتقب لمواعيد المواجهات القادمة.

عبدالله جمعة بيراميدز الزمالك نادي فاركو أوباما شيكابالا

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