محافظ القاهرة : صرف 165 مليون جنيه تعويضات محور عدلي منصور بحي المطرية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية .



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة 60 عقار فى حيي السلام أول والمطرية من إجمالى 159 عقار منهم 55 عقار بحى المطرية ، مشيرا إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة طبقا للأسعار بالمنطقة والتى بلغت حتى الآن 165 مليون جنيه .



وأضاف محافظ القاهرة أن شركات المرافق ( المياه والصرف الصحى والكهرباء) بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحى وعمل تحديث لشبكة الكهرباء .



وتنفذ أجهزة الدولة محور المستشار عدلى منصور بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة.



ويربط محور المستشار عدلى منصور الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة ، والسلام ، وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية .



ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .



رافق المحافظ فى جولته م. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حى المطرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة