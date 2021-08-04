على موتك.. حكاية كلمة هزت المصريين في تتويج كيشو ببرونزية أولمبياد طوكيو

خطف مدرب محمد كيشو المتوج بالميدالية البرونزية فى منافسات المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قلوب المصريين بسبب عبارته المؤثرة خلال مباراة “ كيشو ” البطل المصري على الميدالية البرونزية.



ولعب مدرب كيشو دورا بارزا فى حصد الميدالية البرونزية من قبل البطل كيشو نتيجة عباراته التشجيعية المؤثرة والتى جاءت على رأسها “ فاضل 40 ثانية على موتك يا كيشو ” فى إشارة إلى أن المباراة قاربت على الانتهاء وتتويج كيشو بميدالية الأولمبية وهو ما أدى إلى تعاطف كبير من قبل المصريين مع كلمات مدرب كيشو.



حصد محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، برونزية أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وحقق كيشو الفوز على ارتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب ليحصد ثالث ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو.

وكان كيشو افتتح مشواره اليوم بدور ثمن النهائي بالفوز على لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

وفاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي.

وخسر كيشو في الدقيقة الأخيرة من بطل أوكرانيا بارزيف في نصف النهائي بنتيجة 7-6 ليفشل في الصعود إلى النهائي ويذهب إلى دور الترضية.