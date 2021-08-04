لطلاب الثانوية العامة.. اختبار قدرات فنون تطبيقية من جزءين و5 أدوات مطلوبة

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العام عن طريق مكتب تنسيق الجامعات من خلال الموقع الالكتروني: www.tansik.egypt.gov ، على ان تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم السبت 7 أغسطس 2021 .

ونوضح لراغبى الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية أجزاء الاختبار حيث يشمل جزءين رئيسيين هما :

اختبار الرسم «من 60 درجة»:

ويشمل موضوعا واحدا يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات، التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر، باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

اختبار التصميم «من 40 درجة»:

و يشمل موضوعا واحدا يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر وفقًا لنسب جمالية محسوسة، وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لوني مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها سواء الأقلام الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المائية.



وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعلاني أو إرشادي أو تصميم دعوة أو كارت تهنئة وتصميم طابع بريد أو تصميم غلاف كتاب أو عبوة أو منتج فني أو ميدالية أو رمز أو شعار وغيرها من موضوعات التصميم ذات الأغراض المختلفة.

وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.

كما نوضح الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار وهى :



أقلام الرصاص «HB,B» وممحاة.

مسطرة 50 سم.

ألوان: «خشبية، فلوماستر، مائية».

ألوان هندسية «منقلة، مثلث، برجل».

سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25X 35 لاستعمالها أسفل ورقة الرسم «اختياري».



زمن الاختبار:

ساعتان ونصف «يبدأ الاختبار الساعة 10:30 صباحًا» ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.



وتستقبل كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالجيزة الطلاب من محافظتى " القاهرة و الجيزة ".