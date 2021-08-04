عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخزين 3 مليون و400 ألف طن

القابضة للصوامع: المخزون الاستراتيجي للقمح يصل لـ4 ملايين طن

قمح
قمح

قال اللواء شريف عادل رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن الدولة تعمل بخطوات ثابتة منذ سنوات، مشيراً إلى أنه في السنوات الماضية كان هناك جهداً كبيرا للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر.

وأضاف شريف عادل، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أنه قديما كان التخزين حوالي 1 مليون طن وحاليا يتم تخزين 3 مليون و400 ألف طن وهي ثلاث أضعاف السعة التخزينية.

 4 مليون طن الإجمالي داخل مصر

وأشار شريف عادل، أن السعات التخزينية الحالية في الصوامع فقط، ولكن هناك شون وغيرها قد يصل المخزون الاستراتيجي لسلع القمح إلى حوالي 4 مليون طن الإجمالي داخل مصر.

وأكمل رئيس الشركة القابضة للصوامع، أن القمح المحلي لا يكفي الاحتياج الداخلي ويوميا يتم إدخال حوالي 10 سفن محملة بالقمح، مشيراً إلى أنه يتم إدخالها في الصوامع الداخلية بجانب القمح المحلي من الفلاحين.

"ساعة وساعة" برنامج "توك شو" إذاعي شامل ومتنوع لمدة يومين أسبوعيًا، على مدار ساعتين من الرابعة إلى السادسة مساء، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، يناقش ويطرح ببساطة ودون تعقيد أهم القضايا المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية والأدبية وغيرها من اهتمامات خلال الأسبوع.

القابضة للصوامع شريف عادل المخزون الاستراتيجي للقمح القمح الصوامع

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان فى أسبوع .. قوافل طبية وتوعوية بمنطقة كفر العلو.... و تنظيم ورش فنية للمبتدئين في "فن الديكوباج" بكلية التربية

ترشيحاتنا

وزير خارجية السعودية: حزب الله هو مصدر مشاكل لبنان

الياقوتي يشكر دار الإفتاء: علينا تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًا لإدخالها في عصر الرقمنة

شكري: ندعم استقرار تونس وتطلعات شعبها المشروعة بما يحقق إرادتهم الحرة

صناعة النواب: الحفاظ على القمح يتطلب التوسع في إنشاء الصوامع

كيا سبورتاج في المقدمة.. قائمة اكثر 10 سيارات SUV مبيعا في مصر

وزير الأوقاف السوداني الأسبق: رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر الإفتاء تؤكد الريادة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

فيديو

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

شاهد .. لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

المزيد

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ