القابضة للصوامع: المخزون الاستراتيجي للقمح يصل لـ4 ملايين طن

تخزين 3 مليون و400 ألف طن

قال اللواء شريف عادل رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن الدولة تعمل بخطوات ثابتة منذ سنوات، مشيراً إلى أنه في السنوات الماضية كان هناك جهداً كبيرا للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر.

وأضاف شريف عادل، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أنه قديما كان التخزين حوالي 1 مليون طن وحاليا يتم تخزين 3 مليون و400 ألف طن وهي ثلاث أضعاف السعة التخزينية.

4 مليون طن الإجمالي داخل مصر

وأشار شريف عادل، أن السعات التخزينية الحالية في الصوامع فقط، ولكن هناك شون وغيرها قد يصل المخزون الاستراتيجي لسلع القمح إلى حوالي 4 مليون طن الإجمالي داخل مصر.

وأكمل رئيس الشركة القابضة للصوامع، أن القمح المحلي لا يكفي الاحتياج الداخلي ويوميا يتم إدخال حوالي 10 سفن محملة بالقمح، مشيراً إلى أنه يتم إدخالها في الصوامع الداخلية بجانب القمح المحلي من الفلاحين.

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