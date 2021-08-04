جهاز منتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز والإسماعيلي

حرص جهاز المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على حضور مباراة بيراميدز والإسماعيلي من ملعب الدفاع الجوي.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

ورافق حسام البدري خلال وجوده بملعب الدفاع الجوي، جهازه المعاون الذي يضم، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي.

ويستعد المنتخب الوطني لبدء تجمعه يوم ٢٨ يوليو الجاري استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر عام ٢٠٢٢.

ويغيب عن قائمة، بيراميدز إسلام عيسى للإيقاف وأحمد الشناوي للإصابة، والثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال للحصول على راحة إضافية بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي.

وقرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح ثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وأسامة جلال وإبراهيم عادل راحة إضافية بعد العودة مؤخرا من طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الإسماعيلي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من منافسات الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني منح الثلاثي راحة إضافية من التدريب بسبب التأثر من تغيير الساعة الييولوجية وطول رحلة السفر والعودة من طوكيو.

حرص اليونانى تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز علي ، اختبار ثلاثى رمضان صبحى وأسامة جلال وإبراهيم عادل خلال مشاركتهم فى التدريب الجماعى لتحديد موقفهم من مواجهة الإسماعيلى المقرر لها غدا فى تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري المصري .

وضع مسئولو بيراميدز سيناريو تعويض الدولى المصرى رمضان صبحي جناح الفريق السماوى والمنتخبين الأول والأولمبى حال تلقيه عروضا احترافية فى أوروبا ومن جانب نادى الزمالك محليا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعاقد بيراميدز مع رمضان صبحى بداية هذا الموسم قادما من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى عقب إنتهاء فترة إعارته لناديه السابق الأهلى فى صفقة مدوية كلفت خزينته قرابة 4 ملايين يورو بخلاف الراتب السنوى الضخم الذى يتقاضاه اللاعب.

وعلم صدى البلد أن عمرو بسيونى مسئول لجنة التعاقدات بنادى بيراميدز يضع فى حساباته بدء المفاوضات مع سفيان رحيمى جناح المنتخب المغربى ونادى الرجاء البيضاوى للتعاقد معه ليكون بديلا قويا حال خروج رمضان صبحى من قائمة بيراميدز فى فترة الإنتقالات القادمة للإحتراف .

ويعد سفيان رحيمى جناح الرجاء المغربى ومنتخب أسود الأطلسى الصفقة القوية التى يرغب مسئولو النادى الأهلى المصرى فى إبرامها منذ فترة ليست بالقصيرة حيث دخل أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء فى جولات من المفاوضات مع وكيل اللاعب المغربى من أجل إقناعه بإرتداء الفانلة الحمراء بداية الموسم المقبل .

وتلقى مسئولو الأهلى صدمة كبيرة فى ظل رفض مسئولي الرجاء المغربى الإستغناء عن سفيان رحيمى بأقل من 5 ملايين دولار ، فى الوقت الذى توقف فيه عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار فقط.

ومن المنتظر أن يقدم مسئولو بيراميدز عرضا ماليا صخما لنظرائهم فى الرجاء المغربى للحصول على خدمات سفيان رحيمى صفقة الأهلى المنتظرة فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى ظل الرغبة الجامحة لدى إدارة النادى لتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المتميزين للمنافسة على حصد اللقب الأول فى الموسم المقبل بعدما فقد الفريق السماوى فرصة الحصول على البطولات هذا الموسم .

وودع بيراميدز بطولة الكونفيدرالية الإفريقية من نصف النهائى أمام الرجاء المغربى بالخسارة بركلات الجزاء الترجيحية على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بعد إنتهاء لقاء الذهاب والإياب بين الفريقين بالتعادل السلبى .

وكان بيراميدز قد إحتل المركز الثالث فى الدورى فى موسمه الأول بدورى الأضواء والشهرة ليشارك فى الكونفيدرالية الموسم الماضى وتأهل لنهائى البطولة ليخسر أمام نهضة بركان المغربى بالرباط .