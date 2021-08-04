إنجى المقدم تبدأ تصوير دليلك الذكي للطلاق.. تفاصيل

بدأت الفنانة إنجي المقدم تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد "دليلك الذكي للطلاق" مطلع هذا الاسبوع، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لها.



ويشارك في المسلسل هيدي كرم، عمر الشناوي، إنجي أبو زيد، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، إخراج مصطفى أبو سيف.

عيد ميلاد انجى المقدم

وكانت احتفلت انجى المقدم بعيد ميلادها الـ 44، وهي ممثلة محترفة استطاعت خلال فترة قصيرة حجز مكانا خاصا لها في الأعمال التلفزيونية، وأصبح الجمهور يتابعها خاصة في الموسم الرمضاني.

إنجي المقدم عملها الأصلي هو مذيعة، وبدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية من خلال شبكة قنوات أوربت كمقدمة لبرنامج السلم والثعبان.

شاركت إنجي المقدم أيضا في تقديم برنامج مساءك شكر زيادة على قناة OTV، ثم قررت خوض مجال التمثيل عن طريق ست كوم وأول عمل لها على الشاشة وهو مسلسل أحمد اتجوز منى مع أحمد فلوكس.

وقالت انجي المقدم في تصريحات إعلامية لها، إن أول تجربة أداء لها كان مسلسل اليت كوم أحمد اتجوز منى، ثم الدكتورة ليلى في مسلسل لحظات حرجة، وروت تجربتها قائلة إنها لم تقدم أفضل ما عندها في تجربة الآداء وطلبت إعادة المحاولة ونجحت، أول لوكيشن لإنجي المقدم كان في مسلسل أحمد اتجوز منى داخل مكان مخصص بقاعة المؤتمرات وأول مشاهدها كان مع أحمد فلوكس.