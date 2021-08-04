إنجى المقدم تبدأ تصوير دليلك الذكي للطلاق.. تفاصيل

بدأت الفنانة إنجي المقدم تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد "دليلك الذكي للطلاق" مطلع هذا الاسبوع، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لها.
ويشارك في المسلسل هيدي كرم، عمر الشناوي، إنجي أبو زيد، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين، إخراج مصطفى أبو سيف.
عيد ميلاد انجى المقدم
وكانت احتفلت انجى المقدم بعيد ميلادها الـ 44، وهي ممثلة محترفة استطاعت خلال فترة قصيرة حجز مكانا خاصا لها في الأعمال التلفزيونية، وأصبح الجمهور يتابعها خاصة في الموسم الرمضاني.
إنجي المقدم عملها الأصلي هو مذيعة، وبدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية من خلال شبكة قنوات أوربت كمقدمة لبرنامج السلم والثعبان.
شاركت إنجي المقدم أيضا في تقديم برنامج مساءك شكر زيادة على قناة OTV، ثم قررت خوض مجال التمثيل عن طريق ست كوم وأول عمل لها على الشاشة وهو مسلسل أحمد اتجوز منى مع أحمد فلوكس.
وقالت انجي المقدم في تصريحات إعلامية لها، إن أول تجربة أداء لها كان مسلسل اليت كوم أحمد اتجوز منى، ثم الدكتورة ليلى في مسلسل لحظات حرجة، وروت تجربتها قائلة إنها لم تقدم أفضل ما عندها في تجربة الآداء وطلبت إعادة المحاولة ونجحت، أول لوكيشن لإنجي المقدم كان في مسلسل أحمد اتجوز منى داخل مكان مخصص بقاعة المؤتمرات وأول مشاهدها كان مع أحمد فلوكس.