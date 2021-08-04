شاهد.. الرعاية المقدمة لنزلاء السجون

نشرت وزارة الداخلية ، فيديو جديد عن جهودها في إعلاء القيم داخل السجون والتي تستهدف تطوير المعاملة العقابية للسجون المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية.

وتم في الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد 5050 نزيلًا تحت الشرط وعفو رئاسي، ونقل عدد 651 نزيلًا إلى سجون قريبة من مقار إقامة ذويهم، وتلقى عدد 29089 اتصالًا تليفونيًّا من أهليتهم لتحديد مواعيد الزيارات، وتم إخطارهم بموعدها في حينها، وتنفيذ عدد 108484 زيارة.



كما أتاحت وزارة الداخلية مكتبات السجون للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، وبلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 18141، ومشاركة عدد 2680 نزيلًا في الهوايات المختلفة، وتمكين عدد 85 نزيلًا من أداء امتحانات مراحل التعليم قبل الجامعي داخل السجون، واستمرت وزارة الداخلية بتطهير وتعقيم مرافق السجون كافة.

وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، تم إيفاد قوافل طبية بسجون وليمانات طرة ووادي النطرون وجمصة وبورسعيد ودمنهور وبرج العرب وطنطا والزقازيق والفيوم والإسكندرية وعنبر الزراعة، وتوقيع الكشف الطبي على عدد 6091 نزيلًا وصرف العلاج اللازم لهم وبلغ عدد الحالات المختلفة التي تم عرضها على عيادات السجون إلى 23151، وعرض وزارة الداخلية 3546 نزيلًا على مستشفيات خارجية وإجراء عدد 191 عملية جراحية.