علي جبر يصحح خطأه ويسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الإسماعيلي

استطاع بيراميدز العودة مرة أخرى للتقدم على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني ضمن المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 66 عن طريق علي جبر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 19 بعد هجمة مرتدة سريعة، وصلت الكرة لإريك تراوري على الجانب الأيمن في منتصف ملعب الإسماعيلي؛ فمررها لمحمد فاروق المنطلق بقوة لداخل منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة ونجح الحارس محمد فوزي في التصدي لها، ولكن ارتدت مرة أخرى لمحمد فاروق مجدداً الذي سدد الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس داخل الشباك.

وأدرك الإسماعيلي هدف التعادل عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعه من مدبولي بعد خطأ فادح من علي جبر .

وتوقفت المباراة بسبب سقوط لاعب الإسماعيلي محمد عادل على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه فى الدقيقة 14 .

وفي الدقيقة 23 ، توقفت المباراة بسبب سقوط اللاعب محمود دونجا على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع محمود حمادة.