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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم وحدة سكنية بإحدى قرى بني سويف

حريق
حريق

التهم حريق محتويات شقة سكنية بقرية ميانة التابعة لمركز أهناسيا ببني سويف، وسيطرت قوات الحماية المدنية، بمعاونة الأهالي، على النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة.

 

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمنزل بقرية ميانة التابعة لدائرة مركز شرطة أهناسيا.

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ووجه مدير الامن قوات الحماية المدنية بالانتقال للقرية، وانتقلت سيارتا إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق، وإخماد د النار قبل امتدادها للمنازل المتاخمة.

 

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق شب بسبب "ماس كهربائي" بشقة سكنية بمنزل مواطن يدعى "احمد ابو حامد وافي" وأتت النيران على محتويات الشقة من أجهزة كهربائيّة وأثاثات ومفروشات، دون حدوث خسائر بشرية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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