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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الداخلية تدخلت.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ سائقي النقل|شاهد

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طريق الصعيد الغربي تم فيه مشاهدة سيارة تسير عكس الاتجاه وأنه على هذا الطريق حملات مكبرة، وذلك لقيام سيارات النقل بالسير عليه، وترك الطريق المخصص لها.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الداخلية تابعت سير عدد كبير من سائقى النقل على هذا الطريق، ولذلك هناك تدخل.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الطريق الملاكي يكون مخصصا لـ الملاكي، و الطريق المخصص لـ النقل يكون للنقل.
 

وفى حلقة سابقة قال وزير النقل المهندس كامل الوزير: إن معظم الحوادث تكون بسبب سيارات النقل الثقيل، مؤكدًا أن النقل الثقيل عندما يسير في غير حارته من الممكن أن يسبب كوارث.


وأضاف كامل الوزير، أنه يتمنى من المواطنين بالسير فى الأماكن التى خصصتها لها وزارة النقل.


وفى أثناء حديث وزير النقل مع أحمد موسى، اكتشف وزير النقل سيارة نقل ثقيل تسير فى عكس الاتجاه، وطالب من كاميرا على مسئولتي تصوير السيارة.


ورصدت كاميرا على مسئوليتى، سير قائد المركبة على الطريق الصحراوى وهو يسير عكس الاتجاه، مما قد يعرضه ويعرض حياة الآخرين للخطر حال وقوع حادث، وناشد وزير النقل خلال اللقاء، المواطنين قائدى السيارات والمركبات المختلفة بالالتزام بالحارات المرورية وعدم السير بحمولات كبيرة على الطرق، حتى لا تعرضه للتلف وتعرض المركبات للحوادث.
 

أحمد موسى طريق الصعيد الغربي الصعيد طريق الصعيد سيارة تسير عكس الاتجاه

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