بعد انتشاره.. كل ما تود معرفته عن الهربس

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فيروس الهربس البسيط يعتبرعدوى شديدة الانتقال شائعة ومتوطّنة في جميع أنحاء العالم، وتكتسب معظم أنواع عدوى فيروس الهربس البسيط، أثناء مرحلة الطفولة وتمتدّ العدوى طيلة العمر، والغالبية العظمى من حالات عدوى فيروس الهربس البسيط هي حالات هربس فموي (حالات عدوى في الفم أو حوله).

أضاف خبير المناعة في تصريحات لـ صدى البلد، أن تشمل أعراض الهربس ظهور بثور أو قُرحات مؤلمة في مكان العدوى، حالات عدوى الهربس تكون مُعدِية عند ظهور أعراض لكنّها قد تنتقل كذلك إلى أشخاص آخرين في غياب أي أعراض.

وعدوى الهربس بنوعيه الفموي والتناسلي عديمة الأعراض أو لا يتم التعرُّف عليها في أغلب الأحيان، لكنها قد تسبّب أعراضاً على شكل بثور أو قُرحات مؤلمة في مكان العدوى، تتراوح درجتها من طفيفة إلى حادة.

أعراض هربس الفم

عدوى الهربس الفموي عديمة الأعراض في معظم الأحيان، ولا يدرك أغلب الأشخاص المصابين بعدوى فيروس الهربس البسيط، أنهم التقطوا العدوى، وتشمل أعراض الهربس الفموي ظهور بثور مؤلمة أو تقيّحات مفتوحة تسمّى قُرحات في الفم أو حوله.

-تقيحات تظهر على الشفاه

الشعور بوَخز أو حَكّة أو حول الفم، قبل ظهور التقيّحات، تنتكس البثور أو القُرحات بشكل دوري.

-الانتقال

ينتقل فيروس الهربس البسيط، بشكل أساسي عن طريق الملامسة بالفم ، عن طريق التلامس مع التقيّحات واللعاب والأسطُح بداخل الفم أو حوله.

-القبلات خاصة من الوالدين

وقد ينتقل فيروس الهربس البسيط، من أسطح فموية أو جلدية تبدو طبيعية وعند عدم وجود أعراض ظاهرة.

في حالات نادرة، قد تنتقل عدوى فيروس الهربس البسيط، من أم مصابة بعدوى فيروس الهربس التناسلي البسيط، إلى وليدها أثناء الوضع مما يتسبّب في الهربس الوليدي .

مضاعفات مرض الهربس

في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي عدوى فيروس الهربس البسيط، إلى مضاعفات أكثر حدّة مثل التهاب الدماغ أو التهاب القرنيّة بالعين .

فيروس الهربس البسيط يهدد الرضع قليلى المناعة دون سن 6 أشهر لأن أجهزة المناعة لديهم غير مكتملة.

الهربس الوليدي

قد يحدث الهربس الوليدي عندما يتعرض الوليد لفيروس الهربس البسيط في المجرى التناسلي أثناء الوضع، والهربس الوليدي نادر، يحدث فيما يقدّر بعشرة من بين كل ١٠٠ ألف حالة ولادة عالمياً.

الهربس الوليدي خطير وقد يؤدي إلى إعاقة دائمة في الأعصاب أو إلى الوفاة، وفيما يتعلق بالنساء المصابات بالهربس التناسلي قبل أن يصبحن حوامل فإن مخاطر نقلهنّ فيروس الهربس البسيط إلى أطفالهنّ قليلة جداً .

خطورة الهربس الوليدي تزداد عندما تصاب الأم بعدوى فيروس الهربس البسيط لأول مرة في مرحلة الحمل المتأخرة، ويرجع ذلك إلى أن الفيروس في الجهاز التناسلي يكون عند أعلى مستوياته في مرحلة العدوى المبكرة.