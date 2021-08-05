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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان كرداسة يستغيثون بالمسؤولين من عشوائية الشوارع

صدى البلد

 

ارسل القارئ محمد عادل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال الباعة الجائلين وأصحاب المحلات للشوارع والأرصفة.

وقال عادل في شكواه نعاني نحن سكان شارع سعد زغلول الموازى للسياحى بمنطقة  كرداسه بمحافظة الجيزة من تجاوزات لا حصر لها من احتلال الأرصفة بالكامل من قبل اصحاب المحلات ووضع اسوار حديديه فواصل لتقسيم الأرصفه بينهم ووضع براميل فى حرم الشارع وحواجز حديديه امام المحلات لمنع السكان من وضع سياراتهم وبناء سلالم طوب وايضا حديد على رصيف الشارع وجود تندات مخالفه.

وتابع بالإضافة إلى احتلال سواقين الميكروباص للشارع واعاقة حركة المرور مع غياب تام من ادارة الإشغالات والمرافق.

لذا نرجو من  السادة المسئولين بارسال حملات سريعة ومتكررة لضبط الشارع وأزالة التعديات بكافة انواعها وتغريم مرتكبيها بأقصى غرامه ونقل مواقف الميكروباصات لمكان آخر بعيدا عن الشارع الرئيسى حتى يسود  القانون.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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