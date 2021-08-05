سكان كرداسة يستغيثون بالمسؤولين من عشوائية الشوارع

ارسل القارئ محمد عادل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال الباعة الجائلين وأصحاب المحلات للشوارع والأرصفة.

وقال عادل في شكواه نعاني نحن سكان شارع سعد زغلول الموازى للسياحى بمنطقة كرداسه بمحافظة الجيزة من تجاوزات لا حصر لها من احتلال الأرصفة بالكامل من قبل اصحاب المحلات ووضع اسوار حديديه فواصل لتقسيم الأرصفه بينهم ووضع براميل فى حرم الشارع وحواجز حديديه امام المحلات لمنع السكان من وضع سياراتهم وبناء سلالم طوب وايضا حديد على رصيف الشارع وجود تندات مخالفه.

وتابع بالإضافة إلى احتلال سواقين الميكروباص للشارع واعاقة حركة المرور مع غياب تام من ادارة الإشغالات والمرافق.

لذا نرجو من السادة المسئولين بارسال حملات سريعة ومتكررة لضبط الشارع وأزالة التعديات بكافة انواعها وتغريم مرتكبيها بأقصى غرامه ونقل مواقف الميكروباصات لمكان آخر بعيدا عن الشارع الرئيسى حتى يسود القانون.



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