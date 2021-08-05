بسبب ووهان وارتفاع الإصابات.. الصين تشدد إجراءات كورونا

أعلنت الصين أمس الأربعاء تشديد القيود على سفر مواطنيها للخارج، وتعليق إصدار جوازات السفر حتى إشعار آخر في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت سلطات الهجرة في الصين إنها وبشكل موقت "لن تصدر جوازات سفر عادية ووثائق الدخول والخروج" لدواع غير ضرورية، وذلك بعد كشف إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان منذ يومين.

وسجلت بكين أمس الأربعاء أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا في ستة أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب المخالطين عن سلسلة من الإصابات بمتغير "دلتا".

وأفادت سلطات الصحة بتسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا انتقلت محليا في حصيلة كانت الأعلى منذ يناير في وقت تكافح الصين أكبر تفش للفيروس منذ أشهر وتخضع مدنا بأكملها للفحوص والعزل.

عزل كامل في ووهان

والثلاثاء، أعلنت السلطات في ووهان أنها ستُخضع جميع سكّانها لفحوص بعد أن ظهرت في هذه المدينة الواقعة بوسط الصين أولى الإصابات المحلية بفيروس كورونا منذ أكثر من عام.

وقال المسؤول الكبير في ووهان لي تاو، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، غداة اكتشاف 7 حالات إصابة بفيروس كورونا إن المدينة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة "بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكّان على نحو سريع".

تقرير أمريكي جديد

يأتي ذلك فيما خلص تقرير جديد للكونجرس، أجراه الجمهوريين، إلى أن فيروس كورونا القاتل تم التلاعب به من قبل العلماء الصينيين في ظل ظروف غير آمنة في معهد ووهان لعلم الفيروسات قبل تفشي فيروس كورونا مما أثار الشكوك في أن الوباء نتج عن تسرب من المعمل.

ويتضمن التقرير الكشف عن ظروف العمل غير الآمنة في المختبر، بالإضافة إلى معلومات جديدة تشير إلى سعي حكومة الصين لتضليل العالم بشأن التجارب التي تجري هناك.

ويقول محققو الكونجس، إن الباحثين في المختبر "كانت لديهم القدرة على تعديل فيروسات كورونا جينيًا في وقت مبكر من عام 2016 دون ترك أي أثر لهذا التعديل".

وأضاف التقربر"أنه من واجب الولايات المتحدة والدول المشابهة لها في جميع أنحاء العالم ضمان المساءلة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنع مخالفات الحزب الشيوعي الصيني من التسبب في جائحة ثالثة خلال القرن الحادي والعشرين".