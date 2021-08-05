فيديو واتس آب ورا عربية.. سر المتحرش بسيدة في الجيزة

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في تحرش شخص بسيدة بمنطقة حدائق الأهرام.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول لمقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب"، بين أوساط سكان منطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة، يتضمن تسجيل من كاميرا مراقبة يحوى قيام شخص بالتحرش بسيدة ودفعها أرضاً على جانب الطريق خلف إحدى السيارات وملامسة جسدها ثم لاذ بالفرار.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من تحديد هوية المجنى عليها، وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يتحرش بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو ولدى إستغاثتها - فر هارباً .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

وقائع تحرش مختلفة…

- سلم أرض اللواء

واحدة من جرائم التحرش.. سطرها موظف على سلم أرض اللواء في الجيزة، معترفا أمام جهات التحقيق أنه قام بالاصطدام بالسيدة قائلا :"مكنش قصدي"، وتبين من التحقيقات أن المجني عليها تدعى "ف. ج. ص" تبلغ من العمر ٢٣ عاما، طالبة والمتهم قام بوضع يده على ظهرها، وكرر فعلته عدة مرات، وظهرت الواقعة حين اتهمت فتاة شاب بـ التحرش بها، ونشرت صورته على موقع "فيس بوك"، وقالت إن الواقعة حدثت بمنطقة أرض اللواء، وقالت إن المتهم تحرش بها أثناء نزولها من أعلى سلم أرض اللواء، حيث وضع المتهم يده على ظهرها، وكرر فعلته أكثر من مرة، فتشاجرت معه ووضعت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

- قطار أسوان

وباشرت النيابة العامة واقعة تحرش شخص بصبي في قطار الصعيد، حيث رصدت النيابة تداولًا واسعًا لمقطع مصورٍ بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص داخل عربة قطار استطالت يده إلى جسد آخر نائم على رِجْله، وسألت النيابة مصور المقطع المتداول فشهد بأنه حال استقلاله قطارًا من محطة الجيزة قاصدًا ديروط، رأى راكبًا قد استوقف طفلًا - في منتصف العقد الثاني من العمر- من الباعة الجائلين وسأله عن بياناته والوجهة التي يقصدها وطلب منه الجلوس إلى جواره، وبعد مضي فترة لاحظ وضع الطفل رأسه بين رجلي الراكب واستطالة يد الأخير إلى جسده من الخلف، فارتاب مما رأى ودفعته ريبته إلى تصويرهما وهو متظاهر بالنوم، وبعدما طالع ما صوره تبين ممارسة الطفل فعلًا مخلًّا مع الراكب، ثم لما توقف القطار بإحدى المحطات غادره المذكوران ورأى الراكب يُعطي الطفل مبلغًا نقديًّا، ثم استقل الراكب القطار مرة أخرى، فأطلع الشاهدُ راكبًا آخر على ما صوَّره وتتبعا المعتدي على الطفل حتى علما المحطة التي غادر فيها القطار، ثم نشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

- مكتبة أوسيم

مقطع فيديو نشرته منصات التواصل الإجتماعي المختلفة فضح صاحبه.. حيث رصدت كاميرا مراقبة داخل مكتبة ارتكاب سكرتير جريمة التحرش بطفلة بـ مركز اوسيم في الجيزة، وعقب ضبطه تبين العديد من المفاجآت حوله منها أنه يعمل سكرتيرا بإحدى النيابات لكنه تقدم بطلب إجازة منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن المتهم صادر ضده 22 حكم "تبديد"، وتبين صدور ٤٠ حكما قضائيا ضد والدة الطفلة لصالح المتهم، واعترفت والدة الطفلة، بالأحكام الصادرة ضدها، مشيرة إلى أنها تعمل لدى المتهم، المتحرش بطفلتها، مقابل 20 جنيهًا في اليوم؛ لكي تتمكن من الإنفاق على ابنتها بعد وفاة زوجها، وأنها قامت بشراء أجهزة كهربائية من المتهم، وعجزت عن سداد القيمة المالية؛ مما دفعه لتقديم الشيكات والإيصالات للمحاكم، وطلب منها العمل لديه بـ20 جنيهًا في اليوم مقابل عدم الإبلاغ عنها وتسديد قيمة المديوينات، وفوجئت بأنه يتحرش بابنتها مستغلًا غيابها اثناء جمعها الايراد والايصالات من عملاء مكتب المتهم، وقالت الطفلة، أن المتهم استغل ترددها صحبة والدتها، واستغل وجودها بمفردها لبضع دقائق، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، مبررة عدم الإبلاغ حرصاً على والدتها، "خفت أقول لأمي".

- مطار القاهرة

داخل صالات مطار القاهرة.. رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها، وتلقت النيابة بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي، وكانت طرقات السجون نهاية لهذا الفيديو فقضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة موظف بمطار القاهرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بسمة بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.

- مترو الأنفاق

وفي واقعة مشابهة قادت الكاميرا متحرش جديد إلي طرقات السجون.. أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة، حكمها في استئناف متحرش المترو بالحبس عام وتغريمة 10 الاف جنيه، حيث كانت فتاة وثقت جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش، وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

- عمارة المعادي

مقطع فيديو أخر مصور قاد صاحبها الذي ظهر متحرشا بطفلة صغيرة إلي السجون، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتحرش بطفلة المعادي بالسجن 10سنوات، وذلك على خلفية القضية التى تعود إلى انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم محمد جودت وهو يستدرج فتاة داخل إحدى البنايات في منطقة الحرية بالمعادي، قبل أن تخرج إليه إحدى العاملات في معمل تحاليل بالعقار، بعدما رصدت الواقعة من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بالمعمل، وتم ضبط المتهم خلال ساعات من انتشار الفيديو وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.

- مستشفي الطالبية

وفي واحدة من وقائع التحرش.. استغل ممرض داخل مستشفى في الطالبية حالة مريضة وارتكب جريمة التحرش بها، وأنكر المتهم "حازم. ح. إ" واقعة التحرش بالسيدة، وقال إنه اعتقد أن السيدة في غيبوبة، وأنها ليست في وعيها، ووضع يده على صدرها لكي يُجري لها إنعاش للقلب وليس للتحرش بها، وقال المتهم أنه كان يجري لها الفحوصات وإفاقتها، وتبين أن المريضة بعد أن استردت وعيها حكت لأهلها إنه أمسك مناطق حساسة في جسدها واتهمته بالتحرش، وأصرت هي وأسرتها على تحرير محضر ضده، وتبيّن أن الممرض لايزال طالبا يدرس في معهد تمريض، ويعمل في المستشفى تحت التدريب، وأنه قام بتركيب كانيولا طبية للمريضة وأعطاها حقنتين وفي الحقنة الثانية شعرت المريضة بحالة من النعاس فاستغل الموقف وطلب من زوج المريضة بالخروج وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وأمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه .