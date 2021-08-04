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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كاميرات المراقبة فضحته .. ضبط شخص تحرش بفتاة بمنطقة هضبة الأهرام

فتاة
فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" ، بين أوساط سكان منطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام ، يتضمن تسجيل من كاميرا مراقبة يحوى قيام شخص بالتحرش بسيدة ودفعها أرضاً على جانب الطريق خلف إحدى السيارات وملامسة جسدها ثم لاذ بالفرار.


وبالفحص أمكن تحديد هوية (المجنى عليها ، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يتحرش بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو ولدى إستغاثتها - فر هارباً .


ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية (المتهم -  مقيم بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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