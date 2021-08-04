كاميرات المراقبة فضحته .. ضبط شخص تحرش بفتاة بمنطقة هضبة الأهرام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" ، بين أوساط سكان منطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام ، يتضمن تسجيل من كاميرا مراقبة يحوى قيام شخص بالتحرش بسيدة ودفعها أرضاً على جانب الطريق خلف إحدى السيارات وملامسة جسدها ثم لاذ بالفرار.



وبالفحص أمكن تحديد هوية (المجنى عليها ، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يتحرش بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو ولدى إستغاثتها - فر هارباً .



ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية (المتهم - مقيم بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .