كلوب يقترب من تدريب منتخب ألمانيا.. وريد بول تمهد الطريق لإنهاء التعاقد

اقترب الألماني يورجن كلوب من تولي القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا، بعدما شهدت المفاوضات بين الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركة ريد بول تطورات إيجابية خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لخلافة جوليان ناجيلسمان في تدريب "المانشافت".

وبحسب موقع ليفربول دوت كوم، عقد مسؤولو الاتحاد الألماني اجتماعًا، أمس الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول أوليفر مينتزلاف، لبحث آلية إنهاء عقد كلوب، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية بالشركة منذ رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية موسم 2023-2024.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية DPA أن شركة ريد بول لا تمانع إنهاء تعاقد كلوب، من أجل منحه الفرصة لتولي تدريب منتخب ألمانيا، في خطوة قد تمهد للإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد كلوب اجتماعًا جديدًا مع مينتزلاف قبل نهائي كأس العالم، المقرر إقامته الأحد المقبل في نيوجيرسي، من أجل حسم جميع التفاصيل المتعلقة بتوليه المهمة.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الألماني يخطط لمنح كلوب عقدًا طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، على أن يقود المنتخب في الاستحقاقات الكبرى المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2028"، ثم كأس العالم 2030.

ويأمل الاتحاد الألماني أن يقود كلوب مشروعًا جديدًا لإعادة المنتخب إلى منصات المنافسة، بعد سلسلة من الإخفاقات في البطولات الكبرى، كان آخرها الخروج من كأس العالم 2026 من دور الـ32 عقب الخسارة أمام باراجواي بركلات الترجيح.