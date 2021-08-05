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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احسب فاتورة كهرباء شهر 8

صدى البلد

بدأت شركات توزيع الكهرباء ، تحصيل فواتير الكهرباء لشهر أغسطس ، وتعد تلك الفواتير الأولى بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء.

ويقدم صدى البلد لقرائه  طريقة حساب فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة للقطاع المنزلي

يتم حساب قيمة فاتورة  الكهرباء  بالقطاع المنزلي من خلال سبع شرائح وتكون كالتالي:

الشريحة الأولى «من صفر إلى 50» حيث أصبح سعر الكيلو فيها 48 قرشًا  وتكون حساب تلك الفاتورة 25 جنيهًا وتحسب كالاتي:

‎ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيه و 1 جنيه مقابل خدمة العملاء

الشريحة الثانية «من 50 إلى 100» وسعر الكيلو وات فيها  58 قرشًا  وتكون سعر فاتورة استهلاك 100 كيلووات ساعة 55 جنيهًا. ‏‎‏

وتنقسم في الحساب إلي قسمين:

‏50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا وفقًا لسعر الشريحة الأولى.

50 كيلو × 58 قرشًا =  29 جنيهًا و2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة «من صفر إلى 200 كيلووات ساعة»‎‏.

و سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة  77 قرشًا  وتكون سعر الفاتورة 165 جنيهًا تحسب كالأتي:

200 × 0.77 = 154 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‏

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة وسعر الكيلو بتلك الشريحة  106 قرش وتكون حساب تلك الفاتورة 324 جنيهًا.

وتقسم حساب تلك الفاتورة إلى قسمين:

الأول: 200 × 0.77 = 154 جنيهًا، حسب سعر الشريحة الثالثة.

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا، حسب سعر الشريحة الرابعة، مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‎

الشريحة الخامسة من «351 إلى 650 كيلووات ساعة»

سعر الكيلو في تلك الشريحة  128 قرشًا  وتكون حساب تلك الفاتورة 712 جنيهًا.

وتقسم إلى: 200 × 0.77 = 154 جنيهًا، حسب سعر الشريحة الثالثة.

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا، حسب سعر الشريحة الرابعة.

384 = 128 × 300 حسب سعر الشريحة الخامسة، بالإضاقة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.

الشريحة السادسة من 651 إلى الف كيلو وات ساعة

مثال: إذا كانت فاتورة الاستهلاك 668 كيلو وات ساعة يتم حسابها كالآتي:

- 650 كيلووات ساعة = 668 جنيهًا. ‎

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

350 × 1.06 = 371 جنيهًا. ‎ ‎

155 × 1.28=128 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎

الشريحة السابعة لا تحصل على أي دعم أو تشريح وسعر الكيلو وات ساعة فيها بـ145 قرشًا وحساب فواتير تلك الشريحة يكون كالآتي: ‎

- استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيهًا. ‎

1200 × 1.45 = 1740 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا. ‎

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