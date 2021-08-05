تسريبات ريلمي فلاش.. أول هاتف أندرويد في العالم يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي

نشرت بعض المواقع الإلكترونية صورًا مُسرّبة لما سيبدو عليه هاتف "ريلمي فلاش"، أول هاتف أندرويد في العالم يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي، إضافة إلى المواصفات التي يمكن للمستخدمين توقعها.



أعلنت شركة "ريلمي"، منذ أيام، استعدادها لطرح ميزة تشبه شاحن الطاقة اللاسلكي "ماج سيف" الخاص بأجهزة آيفون، تُسمى "ريلمي ماج دارت"، التي تقدم الدعم لنظام الشحن اللاسلكي المغناطيسي لهواتفها المستقبلية.

وفي هذا الحدث، أعلنت الشركة أنَّ أول هاتف يقدم دعمًا لهذه التقنية سيكون "ريلمي فلاش".



واكتفت شركة "ريلمي" بالإعلان خلال الحدث أنه سيكون أول هاتف يعمل بنظام أندرويد في العالم يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي. لكن بخلاف ذلك، لم تكشف الشركة عن أي شيء من حيث الميزات التي يمكن للمشترين توقعها أو موعد الطرح.



ووفقاً لموقع Gadgets Now الهندي، من المتوقع أنَّ هاتف "ريلمي فلاش" سيأتي بشاشة "إي 4 سوبر أموليد كيو إتش دي +" بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. ويقال إنه مدعوم بوحدة المعالجة المركزية الجديدة "سناب دراجون 888+" من كوالكوم التي أُعلِن عنها في يونيو.



وفيما يتعلق بالبطارية، من المتوقع أن يحصل المشترون على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير مع شحن "ماج دارت" بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 65 وات.



وبالنسبة لمهام الكاميرا، من المؤكد وجود إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية وفقًا للصور التي شاركتها "ريلمي" خلال حدث الإعلان عن طرح "ريلمي ماج دارت". ووفقًا للمواصفات المتوقعة، تتألف هذه الكاميرات من مستشعرين IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل. وعن الكاميرا الأمامية، يقال إنها تضم مستشعر IMX615 بدقة 32 ميجا بكسل.



وبالنظر إلى هذه المواصفات، ليس من الصعب افتراض أنَّ هذا الهاتف سيكون أغلى هاتف ذكي تطرحه الشركة حتى الآن.