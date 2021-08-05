في دقايق.. طريقة تحضير كوكيز التمر

كوكيز التمر من الوصفات السهلة والمميزة، وتفضل الكثير من الأمهات وضع التمر في العديد من الأطعمة للحصول على فوائده، ويمكن تقديم كوكيز التمر للأطفال بطريقة شهيه ولذيذة.

وإليك طريقة تحضير كوكيز التمر للشيف نرمين هنو

مقادير كوكيز التمر



عجينة:

400 جرام زبدة

700 جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون

200 جرام سكر بودرة

4 صفار بيض

الفيلينج:

500 جرام عجوة

170 جرام قشطة كريمي

250 جرام لوز مطحون



طريقة تحضير كوكيز التمر



عجينة:

* في العجان، يخلط دقيق وزبدة وسكر بودرة وبشر ليمون ويعجنوا جيدا، حتى يصبح الملمس رمليًا، ثم يضاف صفار البيض ويخلطوا جيدًا

الفيلينج:

* في العجان، تخلط عجوة ولوز وقشطة حتى يصبح الخليط عجينًا

* ثم توضع العجينة في قالب معمول حسب الرغبة، وتحشى بحشوة العجوة واللوز

* ثم ترص الكوكيز في صينية مبطنة بورق زبدة

* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ثم يقدم كوكيز التمر بالهنا