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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات|متى تتوقف إسرائيل عن استباحة الأراضي العربية؟|145 عاما على ميلاد الأهرام

استعدادات إسرائيلية
استعدادات إسرائيلية على الحدود اللبنانية

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 5 أغسطس …

علاء ثابت: الأهرام قلب الصحافة النابض

الأهرام تاريخ من المجد والعراقة .. مفرخة لأعلام الثقافة والأدب

نحتفل اليوم الخميس 5 أغسطس بالعام 145 لميلاد صحيفة الأهرام، أعرق وأهم الصحف المصرية والعربية ذات التاريخ الكبير.

وفي عيد ميلاد صحيفة الأهرام الـ 145 يستعرض «صدى البلد»، بعض المعلومات التاريخية عن الصحيفة العريقة …

بين البلطجة الإسرائيلية والهيمنة الإيرانية .. استباحة الأراضي العربية عرض مستمر

تجددت المناوشات مرة أخرى بين لبنان وإسرائيل على خلفية إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته الجوية شنت ضربات على جنوب لبنان استهدفت مواقع الصواريخ الثلاثة التي أطلقت على شمال إسرائيل أمس وسقط اثنان منها داخل حدودها.

وتعد الضربات الإسرائيلية الأولى على لبنان منذ أكثر من سبع سنوات، وتعود آخرها إلى العام 2014 بعد حادث إطلاق نار على الحدود المشتركة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في تصريح أن آخر غاراته الجوية المعلنة على لبنان تعود للعام 2014 ووقعت في أعقاب تبادل لإطلاق النار شهدته الحدود بين البلدين حينها.

من جهته طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، من وزيرة الخارجية زينة عكر، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عدوان إسرائيل على لبنان أمس وفجر اليوم الخميس.

وقال دياب: «نفذ العدو الإسرائيلي، بمدفعيته أولا وبطائراته الحربية ثانيا، عدوانا صريحا على السيادة اللبنانية، واعترف علنا بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعا بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة».

ودعا دياب «الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ عام 2006».

عبد المحسن سلامة: نحلم بتحويل الأهرام إلى مؤسسة ذكية|والسوشيال تأثيرها عابر |حوار

نحتفل اليوم الخميس 5 أغسطس بالعام 145 لميلاد صحيفة الأهرام، أعرق وأهم الصحف المصرية والعربية ذات التاريخ الكبير.

وقال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن يوم تأسيس الأهرام بمثابة يوم عيد للصحفيين المصريين والعرب؛ لأن مؤسسة الأهرام العريقة لا تمثل نفسها فقط، ولكنها أيقونة للصحافة المصرية والعربية أيضا.

وأضاف سلامة، في حوار له مع «صدى البلد»، أن الأهرام على مدار 145 عاما لعبت  دورا مهما جدا في تاريخ الدولة المصرية بشكل عام، وحينما أطلق عليها طه حسين ديوان الحياة المعاصرة، أطلق هذا الاسم؛ لأنها سجلت الحياة بالصورة والكلمة والتوثيق منذ صدورها حتى الآن.

أبكت الجميع ..6 سنوات على وفاة ميرنا المهندس ..مرض نادر أنهى حياتها

في مثل هذا اليوم 5 أغسطس، وتحديدا قبل 6 سنوات، أبكت الفنانة ميرنا المهندس الوطن العربي بـ رحيلها عن العالم وهي في سن الشباب، «3 مايو 1976 - 5 أغسطس 2015».

رحلت ميرنا المهندس في سن 39 عاما بعد معاناة من مرض نادر، رفضت أن تشكو لأحد أوجاعها وفضلت الصمت، فلم تشارك أحدا غير الله آلامها حتى فارقت الحياة.

الأهرام صحيفة الأهرام إسرائيل لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي ميرنا المهندس

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