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تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

تيك توك TikTok يختبر
تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

تخضع قصص تيك توك TikTok stories للاختبار حاليًا من قبل المنصة الصينية الأشهر وهي ميزة جديدة على غرار تطبيق مشاركة الصور سناب شات Snapchat.

 

قصص تيك توك TikTok stories

وبحسب ما ذكره موقع “the verge” التقني تعمل ميزة تيك توك الجديدة المسماة قصص TikTok أو TikTok stories بشكل مشابه لوظائف خاصية القصص الأخرى الموجودة على تطبيقات مثل سناب شات أو إنستجرام. 

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مميزات تيك توك الجديدة

ولكن بالنسبة لخاصية تيك توك الجديدة وهي قصص تيك توك TikTok stories سيتمكن المستخدمون من رؤية فقاعات القصص ضمن شريط جانبي مضاف حديثا إلى الواجهة الرئيسية بالتطبيق، حيث يمكن لمستخدمي تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة من رؤية القصص المنشورة بواسطة الحسابات التي تتابعها عبر TikTok لمدة 24 ساعة قبل أن يتم حذفها تلقائيا.

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستخدمين الآخرين من الرد والتعليق على قصتك أيضا قبل انتهاء المدة المحددة لها، ومثلما هو الحال في إنستجرام والمنصات الأخرى، يمكنك أيضا النقر على صورة الحساب للمستخدم لمشاهدة القصة.

ومن بين مميزات تيك توك الجديدة أنه سيستطيع مستخدمو منصة تيك توك إنشاء قصة جديدة من قصص تيك توك TikTok storiesمن خلال النقر على زر إنشاء الذي تمت إضافته إلى الشريط الجانبي، وإضافة التسميات التوضيحية والموسيقى والنص المعتاد للتفاعل مع المعجبين.

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وتعد القصص من أبرز ميزات منصات التواصل الاجتماعي من بينها إنستجرام وفيسبوك ويوتيوب، بالإضافة إلى Linkedin و Pinterest و Netflix، وجميعها قد استلهمت الميزة من موقع سناب شات، الذي أطلق الخاصية لأول مرة في 2013.

ولم تحقق ميزة القصص النجاح المتوقع لها، على منصة تويتر، وعلى عكس المنصات المنافسة لم تلق ميزة موقع التغريدات القصيرة المسماة Fleets اهتمام المستخدمين، لذا قررت الشركة الأمريكية إزالتها بعد مرور ثمانية أشهر على طرحها. 

وفي المنطقة العربية واجه تطبيق تيك توك العديد من الاتهامات بشأن انتهاك الخصوصية وتشجيع مستخدميه على بث مقاطع تخالف العادات والتقاليد القائمة في المجتمعات المحافظة، وفي مصر واجهت عدة فتيات عقوبة السجن بسبب مواد تم بثها على تطبيق تيك توك تخالف معايير المجتمع. 

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وللمزيد حول مميزات تيك توك الجديدة و قصص تيك توك TikTok stories شاهد الفيديوجراف التالي: 

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