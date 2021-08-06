تعرف على قرار النيابة فى واقعة قيادة "شاكوش" لسيارة بدون لوحات بمارينا

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش من سرايا نيابة العلمين بعد التحقيق معه حول استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية أمام بوابة مارينا ٦ بالساحل الشمالي .

وقرر شاكوش أن السيارة يملكها لكن ليس لديه ما يفيد ملكيته لها ، فقررت النيابة حجز السيارة وإخلاء سبيله ، فيما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ملكيه المطرب للسيارة من عدمه .

فلم يمر سوي ساعات قليلة من ضبط واقعة ضبط المطرب الشعبي المعروف حمو بيكا اثناء تجوله فى شوارع الاسكندرية بسيارته الفارهة التي لا تحمل لوحات معدنية ، الا وتتكرر نفس الواقعة مع المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد ان تم ضبطه اثناء دخوله مارينا بالساحل الشمالي بسيارة التي لا تحمل لوحات معدنية .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة لمرور مديرية أمن مرسى مطروح قد فوجئت بسيارة لاند روفر بيضاء اللون بدون لوحات معدنية وحال دخولها من بوابة مارينا ٦ ، طلب ضابط المرور الاطلاع علي التراخيص وسأل علي عدم حمل السيارة لوحات معدنية بالمخالفة للقانون ، فعلل شاكوش بأن السيارة جديدة .

قام ضابط المرور بحجز السيارة وشاكوش وتم تحرير محضر ضد المطرب حسن شاكوش بقسم شرطة مارينا.

وتم عرض شاكوش علي النيابة العامة المسائية التي تولت التحقيق معه .