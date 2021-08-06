مفيش لوحات.. قرار النيابة ضد شاكوش في مارينا

قررت النيابة العامة بالعلمين ، إخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش، من سرايا النيابة مع التحفظ على السيارة التى كان يقودها بدون لوحات معدنية.

وأكد شاكوش أمام النيابة العامة أنه ليس لدية أية أوراق حاليا تثبت ملكيتة للسيارة لافتا أن السيارة ملك له .



وبعد سماع أقوال شاكوش قررت النيابة إخلاء سبيله وحجز السيارة مع قيام المباحث بالتحرى حولة ملكيه المطرب للسيارة من عدمه.



كانت الأجهزة الأمنية بمدينة العلمين ،قد ألقت القبض على الفنان حسن شاكوش وذلك لقيادة سيارة بدون لوحات معدنية.

حيث فوجئت الأجهزة الأمنية مساء أمس الخميس بسيارة لاند روفر بيضاء اللون، دون لوحات معدنية أثناء دخولها من بوابة مارينا ٦، بالفحص تبين أن قائد السيارة المطرب الشعبي "شاكوش" وعندما سئل عن اوراق السيارة أكد ملكيتة للسيارة ولكن ليس لدية اوراق لها.

فتم إلقاء الأجهزة الأمنية بقرية مارينا السياحية القبض على الفنان حسن شكوش والتحفظ على السيارة.