لبنان..اشتباكات عنيفة في بعلبك بسبب خلافات ثأريّة

شهدت مدينة بلعبك اللبنانية فى الساعات الأولي من صباح اليوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أفراد من "ال شمص" من جهة، و"ال جعفر" من جهة ثانية، بين خراج بلدتي بوداي ودار الواسعة على خلفية ثأرية، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وكان سبقها توتر ليلاً بعد اقدام ال جعفر على حرق عدد من المحال التجارية لأصحابها من ال شمص داخل سوق بعلبك التجاري ومحلة مفترق بلدة شعث وعلى طريق ايعات وحدث بعلبك.



وكانت عشيرة آل شمص أصدرت بيانا بعد حرق المحل قرب مفرق إيعات، استنكرت "هذا العمل الجبان وغير الأخلاقي بإحراق المحلات التجارية في محلة الكيال".

واعتبرت أن هذا العمل الجبان ليس من عاداتنا أو من شيمنا، ونطالب الأجهزة الأمنية بكشف ملابساته ونزع فتيل الفتنة بين العشائر".