شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 .. مواصفات

أعلنت شركة شاومي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 وذلك في 10 أغسطس المقبل، حيث ستأتي أجهزة التابلت المتميزة مع قلم Smart Pen الذكي، والذي تم اعتماده مؤخرا ليصدر مع الأجهزة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومي ستطلق سلسلة أجهزة تابلت يوم 10 أغسطس المقبل وذلك بالتزامن مع هاتف Mi MIX 4 الرائد والذي سيصدر بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، والذي يعتبر تحفة فنية من الشركة.



وستصدر أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 بشاشة قياس 10.95 بوصة من نوع LCDمع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت على جانب الشاشة بالإضافة إلى دقة 2K.



وستعمل أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 القادمة من شاومى بمعالجات Snapdragon 860 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع شرائح 5 و 7 نانومتر ، وذلك بدلا من معالجات Dimensity 1200 من شركة ميديا تيك.



وستقدم أجهزة تابلت أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 من شاومى بثلاث كاميرات خلفية مثل هواتف Mi 11 ، ستكون الكاميرا الأساسية بدقة 46 ميجا بيكسل، وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل ، مع مستشعر للعمق.



وستحتوي أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 على بطارية جبارة بسعة 8520 مللى أمبير فى الساعة، حيث ستكون البطارية مزدوجة كل منها بسعة حوالى 4260 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بحوالى 76 واط .

السعر المحتمل لأجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5



ومن المتوقع أن يبلغ سعر أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 ببطارية حوالي 470 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 7500 جنيه مصري.