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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالجهود الذاتية

على نفقة الأهالي.. افتتاح مسجد في كفر الشيخ بتكلفة 4 ملايين جنيه.. صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

افتتح الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مسجد سيدي كامل بقرية مسير بمركز كفر الشيخ، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح مسجد سيدي كامل بقرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، المقام بالجهود الذاتية وعلي نفقه الأهالي بتكلفة 4 ملايين جنيه على مساحة 500 متر.

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وأضاف يونس، أن جميع المساجد التزمت بالخطية الموحدة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامات، واصطحاب المصليات والمطهرات الخاصة.

وتناول الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، فضل بناء المساجد والهجرة النبوية الشريفة، وقرب بدء العام الهجري الجديد، وأثر المسجد.

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كفر الشيخ خطبة الجمعة محافظ كفر الشيخ بناء المساجد محافظ مديرية الأوقاف اللواء جمال نور الدين

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