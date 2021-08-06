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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذكرى تحمل دروسا عظيمة..

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بالعام الهجري الجديد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

 

جاء بها:-
يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نتهيأ لإستقبال العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.
سيادة الرئيس .. إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة  
يحمل لنا دروساً عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والايمان والتضحية لتحقيق أهداف رسالتنا النبيله فى حماية مصر وأبناءها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها فى قادم الأيام ومستقبل التحديات . 
حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها .. ووفق خُطا سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء .. إنه تعالى على كل شىء قدير .


كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيــس مجلس النواب بمناسبة العام الهجرى الجديد.

جاء بها:-
بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1443هـ  يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والنجاح .
إننا نستلهم من إحتفالنا بتلك الذكرى الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية لتحقيق الأمن والإستقرار لوطننا الغالى .
وفقكم الله وسدد خطاكم .. ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .
 

وبعث وزير الداخلية  برقية تهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - رئيــس مجلس الشيوخ .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.
جاء بها:-
بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المُباركة .. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى 

وبعث وزير الداخلية  برقية تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العام الهجرى الجديد.
جاء بها:-
بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1443هـ  يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد .
إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار .. إستكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء .
حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير . 


بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجرى الجديد.
جاء بها:-
يَسرنى  وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ  أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم لنشر صحيح الدين الحنيف داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات .
وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة الفريق أول محمــد زكــــى - القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.
جاء بها:-
يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى .
إننا إذ نعتز بهذه الذكرى العطرة التى نسترشد منها قوة الإرادة والعزيمة وصدق العمل والإخلاص فى العطاء .. داعين الله عز وجل أن يجعلها عيداً مباركاً 
وأن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد  .
حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح خطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم .  

بعث وزير الداخلية  برقية تهنئة الفريق محمد فريد - رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى ، متمنين لكم مزيداً من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً ، وأن يهيىء لها من فضله مزيداً من التقدم والنجاح لتحقيق الإستقرار لمصرنا الغالية ولشعبها العظيم . 

بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد.

جاء بها:-
يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية .
كما بعث " وزير الداخلية " برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/شوقى علام - مفتى جمهــورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

جاء بها:-
يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ     أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف  إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية . 

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.

جاء بها :- 
يَسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أبعث إلى  الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام  بأصدق التهانى وأطيب الأمانى . 
إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم  فى هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادىء النبيلة التى تعد فى حقيقتها وغايتها أمناً وسلاماً للبشرية على مر العصور  . 
حفظ الله مصر .. ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد 
من التقدم والتنمية .. وكــــل عـــام وانتـــــم جميعـــــــاً بخيـــــر ،،

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية العام الهجري الجديد

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