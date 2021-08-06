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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف Galaxy S21 تسجل أسوأ مبيعات.. وسامسونج تجري تحقيقا

هواتف Galaxy S21
هواتف Galaxy S21 تسجل أسوأ مبيعات لسامسونج منذ سنوات

كشفت تقارير أن هواتف Galaxy S21 التي أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية في بداية العام الحالي، سجلت أسوأ مبيعات للشركة منذ سنوات وأن الشركة تقوم بتحقيق داخلي نتيجة لتراجع المبيعات الشديدة . 


وبحسب موقع Android Authority فإنه على الرغم من أن هواتف Galaxy S21 أرخص من سابقتها Galaxy S20 إلا أنها تعتبر الأسواء في تاريخ هواتف سامسونج الحديثة من الفئة الرائدة، وهو ما يعد صدمة كبيرة للشركة. 

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وفقا لـ Counterpoint Research فإن هواتف Galaxy S21 بلغت حوالي 13.5 مليون وحدة على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاقها، و في المقابل، سجلت سلسلة Galaxy S20 مبيعات أعلى بنسبة 20٪ في نفس الفترة، كما أن سلسلة Galaxy S10 باعت حوالي  47٪ من وحدات الهواتف في الأشهر الستة الأولى من إصدارها. 


وتشير الأرقام إلى أن هواتف Galaxy S21 شهدت تردي كبير في مبيعاتها مقارنة بهواتف  Galaxy S20 و Galaxy S10 ، كما كشف موقع The Elec أن سامسونج تجري تحقيقا خاصا داخل الشركة على خلفية تلراجع المبيعات. 


يذكر أن هواتف Galaxy S21 جاءت أرخص من سابقتها، حيث بدأت من 850 دولارا أمريكيا فيما بدأ سعر هواتف Galaxy S20 السابقة من 1000 دولار أمريكى، وقت الإصدار في شهر يناير  الماضي.
 

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