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رئيس التحرير
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تكنولوجيا

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أداة مجانية تكتشف برنامج بيجاسوس الخطير على هاتفك الآيفون

أداة مجانية تكتشف
أداة مجانية تكتشف وجود برنامج بيجاسوس الخطير على الآيفون

انتشرت مؤخرا بعض التقارير حول اختراق برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس PEGASUS، للآلاف من هواتف الشخصيات البارزة خلال الشهر الماضي، إليك كيفية معرفة ما إذا كان هاتفك الذكي مصابا ببرمجيات بيجاسوس الخطيرة أو لا.

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، يصف الخبراء عملية هجوم بيجاسوس بأنها "الأكثر تعقيدا" على الإطلاق، حيث يكتسب المتسلل إمكانية الوصول عن بعد إلى هواتف آيفون وأندرويد، من خلال عمليات استغلال عميقة في أنظمة التشغيل.

 

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بيجاسوس يتسلل إلى هاتفك الآيفون بسهولة

وكان تم الكشف عن بيجاسوس Pegasus، لأول مرة في شهر أغسطس من عام 2016، عندما تم استهداف ناشط حقوقي من خلال رسالة بريد عشوائي، وفحص الخبراء الرابط في الرسالة ووجدوا أنه ربما يكون قد اخترق هاتفه، بعد سنوات من الكشف عنها.

 

ويعد أكثر ما يثير مخاوف الباحثين هو ما يسمى بهجوم “النقر الصفري”، إذ لا يحتاج الضحية إلى النقر على أي شيء مادي حتى يشق برمجيات بيجاسوس الخبيث طريقها إلى جهازك، فعلى سبيل المثال، قد تكون مكالمات واتساب WhatsApp أو برنامج iMessages أكثر ما يعرض هاتفك الآيفون لخطر الإصابة بهجوم برنامج المراقبل الإسرائيلي.

 

ويمكن لبرنامج بيجاسوس، أن يصيب هاتفك الذكي بطريقة سهلة من خلال رسالة نصية واحدة عبر تطبيق واتساب WhatsApp، وبمجرد تثبيته على جهازك، يمكن لبرنامج التجسس المملوك لإسرائيل قراءة رسائلك النصية وتتبع المكالمات والمواقع وسرقة كلمات المرور الخاصة بك وحتى استخدام الميكروفون والكاميرا الخاصين بك لتسجيل المحادثات سرا.

 

فضيحة كبيرة تكشف استخدام بيجاسوس للتجسس على شخصيات بارزة

 

وخلال الشهر الماضي، تم الكشف عن انتشار برنامج بيجاسوس بشكل كبير وعن أنه أصاب هواتف مئات الصحفيين والسياسيين والنشطاء في جميع أنحاء العالم، مما يسمح لبعض الحكومات بالتجسس على كل تحركات قائمة الأهداف.

 

ونظرا لأنه برنامجا خطيرا يمكنه أن يضر بجهازك إلى جانب مراقبتك، لذا يتوجب عليك معرفة ما إذا كان هاتف أندرويد أو آيفون الخاص بك مصابا ببرنامج بيجاسوس.

 

كيف تكتشف وجود برنامج بيجاسوس الإسرائيلي على هاتفك الآيفون

 

وتوجد طريقة بسيطة يمكن من خلالها لمستخدمي آيفون لاكتشاف ماذا كان بيجاسوس مثبتا بالفعل على الجهاز، يمكنك استخدام تطبيق iMazing، وهو برنامج شائع لإدارة الملفات يوفر أداة مجانية لمساعدتك في معرفة ما إذا كان Pegasus يصيب أجهزتك.


وتقوم أداة "Spyware Detector"، بالبحث من خلال هاتفك احتياطيًا لاكتشاف أي علامات تدل على وجود برامج التجسس الخطيرة، وتأتي مرفقا مع برنامج iMazing الحالي، والذي يمكن تنزيله مجانا على جهاز ماك أو الكمبيوتر الشخصي.

بيجاسوس اختراق تجسس هجوم بيجاسوس هواتف آيفون

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