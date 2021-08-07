نشرة المرأة والصحة : علاج قشرة الشعر في الصيف.. أعراض كورونا طويلة الأمد نادرة الحدوث عند الأطفال

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت إهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها ..

نشرة المرأة والصحة

للفتيات .. الأوفر سايز موضة فصل الصيف لـ 2021



في فصل الصيف تحتار السيدات والفتيات في اختيار الملابس المناسبة لحرارة الجو والتي تظهرها بمظهر أنيق وجذاب، لذلك استمرت موضة الملابس الواسعة لهذا الصيف.

فوائد التين الشوكي للتخسيس.. محاربة الأنيميا أبرزها



هناك العديد من فوائد التين الشوكي للتخسيس، حيث أنه بعد خسارة الوزن قد نصاب بالأنيميا، أو بمشاكل في الهضم، ويمكن أن نحتاج من وقت لآخر لتناول بعض الفواكه ذات الطعم السكري لتعويض الجسم عن نقص السكريات .



للتخلص من الإحراج .. طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس



تعتبر القشرة أمرا شائع الحدوث في فصل الصيف، وقد يتسبب ظهور قشرة الرأس في الشعور بالحكة وتسبب في الرائحة الكريهة لفروة الرأس، وقد نستخدم لها العديد من الشامبوهات المضادة للقشرة ولكن دون جدوى في التخلص منها، إلا أننا في السطور التالية سوف نقوم بتوضيح طرق طبيعية للتخلص من قشرة الرأس نهائيا.

أسطورة الزبادي بالليمون وعلاقتها بالخسارة في الوزن



يعتقد أغلب من يتبعون حمية غذائية أن تناول الزبادي بالليمون يساهم في خسارة الوزن بشكل كبير، وبالرغم من فوائد الزبادي بالليمون إلا أن هناك شروط يجب اتباعها حتى يساهم تناوله في خسارة الوزن، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

دراسة: أعراض كورونا طويلة الأمد نادرة الحدوث عند الأطفال



كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا عن فيروس كورونا للأطفال من قبل باحثون من جامعة كينجز كوليدج في لندن، انه يعاني أقل من 2٪ من الأطفال الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا من أعراض مستمرة استمرت ثمانية أسابيع على الأقل كـ الإرهاق والتعب الشديد والدوخة.

دراسة: تناول الشوكولاتة قبل التمارين الرياضية يزيد من تدفق الدم

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد تناول الشوكولاتة من قبل باحثون في من جامعة ليفربول، أن تناول الشوكولاتة قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تعطي نتيجة مثالية قبل التمرين، وبالأخص بين الأشخاص في منتصف العمر .

أسباب وأعراض السكتة الدماغية.. وطرق علاجها لتجنب عوامل الخطر



تحدث السكتة الدماغية عندما ينقع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو ينخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية له، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق .