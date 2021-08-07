عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : علاج قشرة الشعر في الصيف.. أعراض كورونا طويلة الأمد نادرة الحدوث عند الأطفال

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت إهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها ..

 

نشرة المرأة والصحة 

 

للفتيات .. الأوفر سايز موضة فصل الصيف لـ 2021
 

في فصل الصيف تحتار السيدات والفتيات في اختيار الملابس المناسبة لحرارة الجو والتي تظهرها بمظهر أنيق وجذاب، لذلك استمرت موضة الملابس الواسعة لهذا الصيف.

 

فوائد التين الشوكي للتخسيس.. محاربة الأنيميا أبرزها
 

هناك العديد من فوائد التين الشوكي للتخسيس، حيث أنه بعد خسارة الوزن قد نصاب بالأنيميا، أو بمشاكل في الهضم، ويمكن أن نحتاج من وقت لآخر لتناول بعض الفواكه ذات الطعم السكري لتعويض الجسم عن نقص السكريات .
 

للتخلص من الإحراج .. طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس
 

تعتبر القشرة أمرا شائع الحدوث في فصل الصيف، وقد يتسبب ظهور قشرة الرأس في الشعور بالحكة وتسبب في الرائحة الكريهة لفروة الرأس، وقد نستخدم لها العديد من الشامبوهات المضادة للقشرة ولكن دون جدوى في التخلص منها، إلا أننا في السطور التالية سوف نقوم بتوضيح طرق طبيعية للتخلص من قشرة الرأس نهائيا.

 

أسطورة الزبادي بالليمون وعلاقتها بالخسارة في الوزن
 

يعتقد أغلب من يتبعون حمية غذائية أن تناول الزبادي بالليمون يساهم في خسارة الوزن بشكل كبير، وبالرغم من فوائد الزبادي بالليمون إلا أن هناك شروط يجب اتباعها حتى يساهم تناوله في خسارة الوزن، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

 

دراسة: أعراض كورونا طويلة الأمد نادرة الحدوث عند الأطفال
 

كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا عن فيروس كورونا للأطفال من قبل باحثون من جامعة كينجز كوليدج في لندن، انه يعاني أقل من 2٪ من الأطفال الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا من أعراض مستمرة استمرت ثمانية أسابيع على الأقل كـ الإرهاق والتعب الشديد والدوخة.

 

دراسة: تناول الشوكولاتة قبل التمارين الرياضية يزيد من تدفق الدم

 

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد تناول الشوكولاتة من قبل باحثون في من جامعة ليفربول، أن تناول الشوكولاتة قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تعطي نتيجة مثالية قبل التمرين، وبالأخص بين الأشخاص في منتصف العمر .

 

أسباب وأعراض السكتة الدماغية.. وطرق علاجها لتجنب عوامل الخطر
 

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو ينخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية له، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق .

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة موضة فصل الصيف التين الشوكي الانيميا قشرة الرأس الزبادي بالليمون أعراض كورونا الاطفال الشوكولاتة التمارين الرياضية

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. كل ما لا تعرفه عن الهربس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركديه

نشرة المرأة والصحة..طريقة التخلص من الناموس في المنزل..اعرف تأثير الحجامة على المناعة

نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة فر ح الزاهد ..كل ما لاتعرفيه عن الوسواس القهري.. 6 مكملات غذائية ضرورية للنساء فوق الأربعين

نشرة المرأة والصحة.. فيروس يقتل الملايين سنويا بدون أعراض..7 أطعمة يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث

ترشيحاتنا

نشرة أخبار الجيزة| نقل مركب خوفو في موكب ملكي.. وغلق 4 محال تجارية.. حملات مكثفة على المقاهي

عملية نقل مركب خوفو استغرقت 10 ساعات وسيتم عرضها خارج المتحف المصري الكبير

بعد رحيله.. 5 لحظات لا تنسى لـ ميسي مع برشلونة

حظك اليوم السبت 7_8 _2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

نشرة المنوعات.. قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال.. كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم.. وريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

ظهور نادر.. شريف منير مع ابنه الوحيد فؤاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ