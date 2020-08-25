منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول التين الشوكي

الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، حيث تتعدد فوائده لصحة الفرد ومن بينها تقوية جهاز المناعة وضبط مستويات السكر فى الدم بالإضافة إلى سرعة إنقاص الوزن. يعتبر التين الشوكى





وأشار موقع هيلث لاين إلى أن التين الشوكي غني بالعناصر المهمة والمفيدة لجسم الانسان على النحو التالي:





-يحارب السكرى





أوراق صبار أوراق صبار التين الشوكي تساعد في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام ، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل





- أداء جنسي أفضل







فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد على أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة





- رفع مناعتك







- هضم أفضل



يحتوى التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية التى تحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.

التين الشوكي يعزز جهاز المناعة ،و إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.يحتوى التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية التى تحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.



