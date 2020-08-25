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مرأة

منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة لتناول التين الشوكي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:06 ص
التين الشوكى
التين الشوكى
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لمياء الياسين

يعتبر التين الشوكى الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، حيث تتعدد فوائده لصحة الفرد ومن بينها تقوية جهاز المناعة وضبط مستويات السكر فى الدم بالإضافة إلى سرعة إنقاص الوزن.

وأشار موقع هيلث لاين إلى أن التين الشوكي غني بالعناصر المهمة والمفيدة لجسم الانسان على النحو التالي:

-يحارب السكرى

 أوراق صبار التين الشوكي تساعد  في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام ، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل

-أداء جنسي أفضل

فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد على  أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة

- رفع مناعتك

 التين الشوكي يعزز جهاز المناعة ،و إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.

- هضم أفضل

يحتوى التين الشوكى  على قدر كبير من الألياف الغذائية التى تحفز حركة  الأمعاء  ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.

-فقدان الوزن

تساعد العديد من المكونات الموجودة داخل التين الشوكي في إنقاص الوزن تساعد الألياف على جعل الجسم يشعر بالشبع وتمنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض ​​الإفراط في تناول الطعام.

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