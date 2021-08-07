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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم مستوحى من حقيبة السفر.. تعرف على سعر ومواصفات هواتف ريلمي الجديدة GT Master

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme GT Master Edition

كشفت شركة ريلمي Realme، النقاب عن سلسلة من هواتفها الرائدة GT Master Edition الشهر الماضي، وتضم تشكيلة الهواتف إصدارين هما GT Master Edition و GT Master Explorer Edition، يتوفر كلاهما حاليا في الصين و سيظهران لأول مرة في الهند، يوم 18 أغسطس الجاري.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف الشركة الصينية عن توفر إصداراتها الجديدة من هواتفها الرئيسية الأكثر تميزا GT Master Edition، في السوق العالمية، ولكن ظهرت اليوم خيارات تسعير وتخزين سلسلة ريلمي في السوق الأوروبية.

 

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سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Master Edition

وسيتوفر هاتف Realme GT Master Edition، في السوق الأوروبي بـ خيارين للذاكرة مقابل سعر يبدأ من 415 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف 500 جنيه مصري)، لطراز 6 + 128 جيجابايت، بينما يصل إصدار 8 + 256 جيجابايت، بسعر 470 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و300 جنيه)، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الأولى في الصين في 30 يوليو الجاري.

وتم تصميم الإصدار العادي من ريلمي Master Edition، مثل إصدار الشركة السابق بواسطة المصمم الصناعي الياباني الشهير Naoto Fukasawa، ويأتي الهاتف بشاشة مسطحة بقياس 6.43 بوصة، من نوع Super AMOLED ، تتميز بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.

ويملك هاتف ريلمي Realme GT Master Edition، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، متصلة بكاميرات ماكرو واسعة الزوايا بدقة 8 و 2 ميجابكسل على التوالي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Realme GT Master Edition's European price and storage options surface
هاتف ريلمي Realme GT Master Edition

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Master Edition، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، يأتي  مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Realme GT Master Edition، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

Realme GT Master
هاتف Realme GT Master Edition

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Master Explorer

يأتي إصدار ريلمي Realme GT Master Explorer Edition، مزود بشاشة منحنية بقياس 6.55 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.

وجاء إصدار Explorer Edition من ريلمي، بمستشعر رئيسي من نوع IMX766 من إنتاج شركة سوني، بدقة 50 ميجابكسل، بتقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة واسعة بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Realme GT Master Explorer
هاتف ريلمي GT Master Explorer Edition

ويتم تشغيل هاتف ريلمي GT Master Explorer Edition، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي إصدار ريلمي Explorer Edition، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، يتم شحنها بواسطة شاحن خارق من نوع SuperDart.

ويأتي هاتف Realme GT Master Explorer Edition، باللون الرمادي والمشمش، ويعمل بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، مقابل سعر يبدأ من 432 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و700 جنيه مصري)، لطراز 8 + 128 جيجابايت، بينما يصل إصدار 12+ 256 جيجابايت، بسعر 478 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و 400 جنيه مصري)

Realme GT Master Edition's European price and storage options surface
هاتف Realme GT Master Explorer Edition
ريلمي GT Master Edition سلسلة ريلمي GT Master Explorer هواتف ريلمي

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