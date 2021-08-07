بث مباشر.. متنفس الغلابة.. إقبال كبير علي كورنيش القناطر مع ارتفاع درجات الحرارة

رصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” الاخبارى اليوم السبت، إقبال المواطنين علي كورنيش القناطر بالقليوبية .

حيث شاهد كورنيش القناطر اقبال كبير من المواطنين للاستمتاع بالجو الهادئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

و يذكر ان انتشلت قوات الإنقاذ النهرى فى القليوبية جثة عثر عليها طافية على مياه ترعة فى شبين القناطر وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك .



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد العثور على جثة عامل يدعى " محمد أع " 27 سنه طافية على مياه ترعة شبين القناطر .



انتقلت قوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة ولم يتم العثور على أى إصابات بها ويرتدى ملابسه وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنة.