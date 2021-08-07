هواوي تطلق الإصدار المستقر من نظام التشغيل HarmonyOS.. إليك القائمة الكاملة

أطلقت شركة هواوي الإصدار المستقر من نظام التشغيل HarmonyOS بشكل رسمي، حيث تخطط عملاقة التقنية الصينية، لتزويد أكثر من 80 طرازا من طرازات هواتف Huawei و Honor في الوقت الحالي بتحديث نظامها البيئي المستقر.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلن الحساب الرسمي لـ HarmonyOS، أن 65 جهازًا من حافظة هواتف هواوي و هونر مؤهلة الآن لتحديث البرنامج، حيث يتوفر نظام التشغيل المستقر لقائمة موسعة من الهواتف والأجهزة اللوحية، ولكن فقط للمتغيرات الصينية التي تأتي مع تطبيقات إضافية محملة مسبقا.

وكانت شركة هواوي قد وعدت بتحويل أكثر من 100 جهاز، بالتبديل من نظام أندرويد إلى Harmony OS 2.0، ولتنفيذ خطتها جهزت الشركة الصينية ما يقرب من ثلثي قائمة الأجهزة المؤهلة لتلقي الإصدار المستقر، والتى تشمل هواتف مثل Honor 20 و Honor View 20، التي تباع مع خدمات جوجل GMS في الأسواق الخارجية.

ومن المتوقع أن تتوسع قائمة الأجهزة المؤهلة في الربع الأول من عام 2022، من الهواتف القديمة من سلسلة Mate 10 و Mate 9 و P20 و P10، وحتى الآن لا تتوفر أي معلومات عن تحويل الإصدارات العالمية التي تعمل بنظام EMUI إلى نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي.

وتشمل الطرز المحددة للترقية للإصدار المستقر سلسلة هواتف هواوي Mate 40، و Huawei P40 و Huawei Mate 30 و بعض الطرز من تشكيلة Huawei nova، وإصدارات Mate 20 و Huawei Enjoy، والأجهزة اللوحية MatePad، إلى جانب إصدارات هواتف هونر المحمولة بالإضافة إلى الموديلات الأخرى.



كيف يمكنك الترقية إلى إصدار نظام HARMONYOS 2؟



1. يمكن لمستخدمي أجهزة هونر وهواوي المذكورة في القائمة أدناه، من الحصول على إصدار هارموني أو أس المستقر من خلال تطبيق خدمات My Huawei.

2. توجد طريقتان للترقية لأجهزة هونر بالإضافة إلى الترقية في تطبيق “خدمات ماى هواوي”، يمكن أيضًا اختيار الترقية من خلال تطبيق “مركز الاعضاء Member Center”.