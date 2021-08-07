الحكومة اليمنية ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا أمميا

رحبت الحكومة اليمنية أمس الجمعة بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً خاصاً جديداً إلى اليمن.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: "نجدد التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً (في إشارة إلى المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات الحوار والقرارات الأممية وخاصة 2216)".

وأضافت الخارجية اليمنية أنها "ستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الإنقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيون في اليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية".

وأعربت الخارجية اليمنية عن "أملها أن يعمل المبعوث الجديد إلى اليمن وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض".

وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يركز على إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الحرب الدائرة في اليمن منذ نحو 7 أعوام.

ومساء الجمعة، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، السويدي هانز جروندبرج مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن جريفيث.

وفي يونيو الماضي انتهت مهمة المبعوث الأممي السابق إلى اليمن مارتن جريفيث، الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ويعد جروندبرج رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن جريفيث.

ورحبت الخارجية الأمريكية بتعيين السويدي، حيث أعربت عن تطلعها للعمل عن كثب مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن للوصول إلى حل دائم للصراع في البلاد.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن هناك إجماعا دوليا وإقليميا غير مسبوق بشأن ضرورة وقف هجوم الحوثيين على محافظة مأرب اليمنية.