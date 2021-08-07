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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية إرسال صور ومقاطع فيديو مختفية في واتساب على أندرويد وآيفون

كيفية إرسال صور ومقاطع
كيفية إرسال صور ومقاطع فيديو مختفية في واتساب

دشن واتساب WhatsApp، ميزة جديدة كان عشاق تطبيق التراسل في انتظار الحصول عليها لمدة طويلة، والتي يطلق عليها اسم "العرض لمرة واحدة View Once".

ووفقا لموقع “howtogeek”، تتيح ميزة واتساب الجديدة لمستخدميها على هواتف أندرويد و آيفون، إمكانية حذف الصور أو مقاطع الفيديو من الدردشة والتي لا يمكن للمستلمين مشاهدتها إلا مرة واحدة فقط.

 

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و باستخدام التغيير الجديد الذي يأتي ضمن أحدث إصدار من واتساب، يمكن للمستخدم إرسال صورة أو مقاطع فيديو تختفي ذاتيا فور رؤيتها، إذ يمكنه تخصيص هذا المحتوى للعرض مرة واحدة فقط على جهاز الطرف الآخر.

وتعمل ميزة العرض لمرة واحدة على عدم حفظ ملفات الوسائط المرسلة على واتساب تلقائيًا في معرض المستلم، وسيتم حذف ملفات الوسائط هذه بعد أن يطلع عليها المستلم، ولن يتمكن المرسل أو المستلم من عرض الملفات مرة أخرى، وبمجرد حصولك على صورة أو مقطع فيديو يختفي على تطبيق الدردشة، يمكنك مشاهدته في غضون 14 يوما من استلامه، إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فسيتم حذف هذه الملفات تلقائيًا.

وكما لا يمكن للمستلم إعادة توجيه هذه الرسائل أو حفظها أو مشاركتها أو تمييزها بنجمة، ومع ذلك، يمكن لأي شخص التقاط لقطات شاشة أو تسجيلات شاشة لهذه الملفات لتجاوز بعض هذه القيود.


ما مدى أمان الصور المختفية في ميزة العرض لمرة واحدة على واتساب؟

وعلى الرغم من أن الميزة الجديدة تمنح المستخدم مزيدا من التحكم في خصوصيته، إلا أنه لا يزال بإمكان الطرف الآخر بمحادثة واتساب التقاط "لقطة شاشة" أو تسجيل الفيديو قبل اختفائه لمحتوى الوسائط المرسل كرسالة مختفية.

وكعادة ميزات واتساب الأخيرة المقتبسة من تطبيق أخرى، مثل سناب شات و إنستجرام، توجد بعض العيوب في ميزة العرض لمرة واحدة، لعل من أبرزها أن النظام الأساسي للخدمة يمكنه فقط إرسال صورة واحدة أو مقطع فيديو واحد ضمن خاصية الوسائط المختفية.

ويعني ذلك بأنه سيكون من الصعب على المستخدم إرسال أكتر من صورة  ضمن ميزة View Once أو العرض مرة واحدة، و سيتعين عليه إرسال صورة واحدة في كل مرة و النقر على الأيقونة الخاصة بالميزة في شريط النص قبل إرسال الرسالة.

وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة لتمكين ميزة العرض مرة واحدة افتراضيا، وسيتعين على المستخدم تفعيل الميزة يدويا في كل مرة أثناء إرسال الوسائط، وبمجرد إرسالها باستخدام ميزة العرض مرة واحدة، يمكنه معرفة ما إذا كان المستلم قد فتحها فقط إذا قام بتمكين مؤشرات القراءة على واتساب.


كيفية ارسال صور أو مقاطع فيديو مختفية في واتساب


- لهواتف آيفون: يمكنك إرسال ملفات الوسائط المختفية في واتساب، يمكنك تثبيت أحدث إصدار من التطبيق على هواتف آيفون أو أندرويد، وفتح أي محادثة ثم النقر فوق الزر علامة الجمع (+) الموجود على يسار مربع الدردشة.

The "+" button in WhatsApp for iPhone.
واتساب آيفون

ثم قم بالنقر على أيقونة الكاميرا أو مكتبة الصور والفيديو، بعد الضغط على زر (+) في دردشة واتساب ويمكنك إما النقر فوق أو اختيار الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد إرسال.

You can click "Camera" to use WhatsApp for iPhone to click photos or videos. Alternatively, you can select "Photo & Video Library" to upload media files from the Photos app on your iPhone.
واتساب آيفون

- لهواتف أندرويد: يمكنك فتح أي دردشة والضغط على أيقونة مشبك الورق داخل مربع الدردشة، بعد الانتهاء من ذلك، حدد الكاميرا أو المعرض ويمكنك إما النقر فوق أو تحديد صورة أو مقطع فيديو لإرساله، ثم اتبع الخطوات التالية لكلا الإصدارين:

واتساب أندرويد

1. بمجرد اختيار ملف الوسائط في واتساب، يمكنك النقر فوق الرمز (1)، المعروف أيضًا باسم الزر عرض مرة واحدة، والذي يظهر في الركن الأيمن السفلي من مربع التسمية التوضيحية، على يسار زر الإرسال الأزرق.

1

2.  بعد النقر عليه سيعرض واتساب نافذة منبثقة تخبرك أن هذه الصورة أو مقطع الفيديو سيختفي فور مشاهدة المستلم له، و يمكنك تجاهل هذه النافذة المنبثقة عن طريق النقر على “موافق”.

A WhatsApp pop-up which tells you that you're about to send a disappearing photo or video.
2

3. مع تحديد خيار عرض مرة واحدة ، انقر فوق الزر “إرسال” في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة لإرسال الصور أو مقاطع الفيديو المختفية على واتساب.

The Send button in WhatsApp on iPhone.
3

4. بمجرد أن يفتح المستلم ملف الوسائط الذي أرسلته له عبر واتساب، سيتم حذفه تلقائيًا من هاتفه.

واتساب العرض لمرة واحدة الصور المختفية view once ميزة العرض لمرة واحدة حذف الصور

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