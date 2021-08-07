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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجتمعات العمرانية تناقش إنشاء وحدة خاصة بمنظومة المياه بكل جهاز مدينة

صدى البلد

 

ترأس المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لأجهزة المدن الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة.

 

حضر الاجتماع المهندس كمال بهجات، والمهندس جمال طلعت، مساعدى نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وقيادات الهيئة، ورؤساء عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار  توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة الدورية والانتهاء من الأعمال بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الافتتاحات الرئاسية المقرر افتتاحها قريباً، ومقترح إنشاء وحدة خاصة بمنظومة المياه بكل جهاز مدينة، بجانب متابعة الموقف التنفيذي لوحدات مشروع"سكن لكل المصريين"، ومشروع "JANNA"  وكذا مشروعى وسكن مصر ودار مصر للإسكان المتوسط.


وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الاجتماع تناول أيضاً متابعة موقف خُطة ترفيق قطع الأراضى المختلفة وموقف الاستلام للحاجزين، وموقف قطع الأراضي الشاغرة بالمدن الجديدة لاستغلالها على أكمل وجه.


كما استمع المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى شرح من بعض رؤساء أجهزة المدن الجديدة حول المشروعات، والتحديات التي تعوق التنفيذ وآليات الحلول المقترحة، وطالب رؤساء الأجهزة بضرورة التواصل الدائم والمباشر لسرعة إنجاز الأعمال في أسرع وقت.


وأكد نائب رئيس الهيئة، أهمية الانتهاء من المشروعات فى المواعيد المقررة لها وإزالة أي عقبات، كما تم التنبيه على الاهتمام بجودة أعمال التشطيبات بالمشروعات التى تنفذها الهيئة أو تشرف على تنفيذها، والمتابعة الدورية لمراحل التنفيذ المختلفة بالمشروعات.

المجتمعات العمرانية المشروعات القومية أجهزة المدن الجديدة وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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