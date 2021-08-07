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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تعبت من الركض.. بعد طعن 10 أشخاص في أنفاق طوكيو الجاني يسلم نفسه

صدى البلد

تعرض ما لا يقل عن 10 أشخاص لـ الطعن في هجوم مروع في محطة مترو أنفاق بـ طوكيو يوم الجمعة، حيث تستضيف المدينة الألعاب الأولمبية.

ووقع الحادث على متن قطار بالقرب من محطة سيجوجاكوين ماي في العاصمة اليابانية بينما كان الركاب مسافرين إلى بلادهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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تلقت إدارة مطافئ طوكيو مكالمات في حوالي الساعة 8:30 مساءً،  ووجدت الضحايا مغطاة ببقع الدم بعد الحادث في القطار، كان الضحايا واعين عند وصول خدمات الطوارئ ويقال إن شخصًا غادر بمفرده ، دون الإبلاغ عن وفيات.

وقالت NHK اليابانية إن المشتبه به سار إلى متجر قريب وسلم نفسه بعد الهجوم المروع، حيث قال لصاحب المتجر وهو يسلم نفسه:"أنا المشتبه به في الجريمة التي تظهر في الأخبار الآن. لقد تعبت من الركض".

من بين المصابين ، قيل إن أحد الركاب أصيب بجروح خطيرة وتم نقل تسعة من الضحايا العشرة إلى المستشفى.

قال شهود عيان في مكان الحادث إنهم رأوا أشخاصًا يركضون من عربات القطار، وهم يهتفون بأنه كان هناك طعن.

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وذكرت وسائل الإعلام بأنه يبدو أنه في الثلاثينيات من عمره ولديه بقع دماء على جزء من جسده عندما دخل إلى المتجر، وبحسب ما ورد تُركت السكين في مكان الحادث بعد أن فر المشتبه به من المحطة.

اتصل صاحب  المتجر بالشرطة وتم القبض على الرجل، وقد وشهد حادث الطعن ، الذي حدث في قطار أوداكيو لاين ، بين محطة سيجوغاكوين-ماي ومحطة سوشيجايا-أوكورا في سيتاجايا وارد.
 

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